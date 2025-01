RDC : l'avancée des rebelles du M23 vide les camps de déplacés

Des hommes, femmes et enfants ont quitté mercredi le camp de déplacés de Nzulo dans l’est de la République démocratique du Congo suite à l'avancée des rebelles du M23.

Ces infortunés n’ont pas d'autres options. Ils sont dans l'obligation de chercher un nouveau refuge en raison de l'intensification des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise. Des affrontements qui se rapprochent de Goma, la capitale du Nord-Kivu.

« Nous fuyons, mais nous ne savons pas où nous allons parce que partout, les bombes nous suivent. Nous fuyons parce que nous avons remarqué que les rebelles viennent de prendre la colline de Ngwiro. Ils sont déjà tout près d'ici et nous nous attendons à recevoir beaucoup de balles. C'est pourquoi nous avons décidé de quitter le camp et de fuir. '', explique David Kasereka, déplacé interne.

Plus de 237 000 personnes ont été déplacées par les combats dans l'est du Congo depuis le début de cette année. Ces dernières semaines, le M23 a réalisé des avancées significatives dans l'est du Congo.