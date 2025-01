Les présidents russe et chinois sont prêts pour le retour de Trump

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu mardi avec son homologue chinois Xi Jinping, les liens entre les deux pays se sont encore renforcés après l'envoi de troupes russes en Ukraine en 2022.

Les deux dirigeants ont souligné leurs liens personnels qui ne dépendent pas selon Poutine de l'environnement international actuel. La Chine est devenue un client important pour le pétrole et le gaz russes, ainsi qu'une source de technologies clés, dans un contexte de sanctions occidentales massives à l'encontre de Moscou.

Pékin s'est dit mardi préoccupé par la décision des États-Unis de se retirer à nouveau de l'Accord de Paris sur le climat. Le président Donald Trump a signé lundi le décret actant ainsi le retrait des États-Unis de cet accord. Pour de nombreux acteurs cette décision portera un coup aux efforts mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique et éloignera une fois de plus les États-Unis de leurs alliés les plus proches