Israël-Hamas : scènes de joie après la libération des otages et prisonniers

Des milliers de personnes se sont rassemblées le 20 janvier à Beitunia, en Cisjordanie, pour accueillir les prisonniers palestiniens libérés dans le cadre du cessez-le-feu entre le Hamas et Israël.

Les bus transportant les détenus ont été reçus par des foules enthousiastes, les prisonniers étant portés sur les épaules et accueillis avec des embrassades et des cris de "Dieu est grand".

Côté israélien, trois otages, dont Romi Gonen, Emily Damari et Doron Steinbrecher, ont été remis à l’armée israélienne après avoir été libérés par le Hamas.

Ces libérations surviennent après 15 mois de guerre, qui ont fait plus de 46 000 morts palestiniens et environ 1 200 morts israéliens. Ce cessez-le-feu de six semaines marque un premier pas vers la fin du conflit, bien que des défis demeurent pour parvenir à une paix durable.