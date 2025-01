Tunisie : Festival de la Harissa de Nabeul

Le Festival de la Harissa de Nabeul, qui s’est tenu du 3 au 5 janvier 2025 à Dar Nabeul, sur l'avenue Farhat Hached, est un événement majeur qui attire des passionnés de gastronomie, d'artisanat et de culture.

Cette dixième édition, célébrant la harissa, un condiment emblématique de la Tunisie, revêt une importance particulière après que l'UNESCO a inscrit la harissa sur sa liste du patrimoine culturel immatériel en 2022. Cette reconnaissance montre l'importance de ce mets dans les traditions culinaires tunisiennes, tout en attirant une attention internationale croissante.

La Harissa : un condiment au cœur de l'identité tunisienne

La harissa, une pâte rouge épicée, est le résultat d’un mariage subtil de poivrons rouges, d'ail, de vinaigre et d'épices, qui en fait un incontournable de la cuisine tunisienne. Elle accompagne tous les repas, des œufs aux poissons en passant par les plats en sauce, les sandwichs, ou encore les fameux merguez. Née dans la région de Cap Bon, à Nabeul, la harissa n'est pas seulement un condiment, mais une véritable passion.

Chahida Boufayed, une cheffe et spécialiste de la harissa, en est l'une des ambassadrices. Dans sa maison de Nabeul, elle sélectionne minutieusement des poivrons bio, soigneusement cultivés sans produits chimiques. "Je ne fais pas cela pour l'argent, mais par amour. C’est une histoire d’amour entre moi et la harissa", confie-t-elle. À chaque édition du festival, les visiteurs se pressent à son stand pour goûter à cette préparation artisanale, qui fait la fierté de la ville.

Une tradition transmise sur des générations

La préparation de la harissa est un savoir-faire ancestral, souvent transmis de mère en fille. Kabira Berrich, productrice de harissa, explique différentes variations de la recette, comme la harissa fumée ou celle préparée à partir de poivrons séchés et ensuite réhydratés et cuits à la vapeur. Ce processus complexe nécessite une maîtrise de l’art culinaire, chaque producteur apportant sa touche personnelle avec des épices telles que le cumin, la coriandre, ou d’autres mélanges aromatiques.

"Faire de la harissa est un art. Si vous le maîtrisez, vous pouvez créer des merveilles", affirme Chahida Boufayed, ajoutant que cette préparation met en valeur le terroir tunisien.

Le Festival : plus qu'un événement culinaire

Organisé par l’Association pour la préservation de la ville de Nabeul, ce festival est bien plus qu’une simple fête gastronomique. Il incarne l’identité culturelle de la Tunisie et rend hommage aux artisans locaux qui préservent des traditions anciennes. En plus des stands de dégustation, des démonstrations culinaires et des ateliers pratiques, le festival propose également des expositions d’artisanat local et des animations musicales, offrant ainsi une immersion totale dans l’héritage tunisien.

Ce festival revêt une signification particulière cette année, puisqu'il marque le deuxième anniversaire de l’inscription de la harissa sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, une reconnaissance qui a contribué à attirer de nouveaux visiteurs et à promouvoir la ville de Nabeul à l’échelle mondiale. Zouheir Belamin, le président de l’association, souligne que cette visibilité accrue a permis de faire rayonner Nabeul, un véritable pôle d’artisanat et de traditions culturelles.