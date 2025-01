Le football africain en 2025 : les événements clés à suivre

L'année 2025 s'annonce prometteuse pour le football sur le continent africain, avec plusieurs compétitions et élections majeures, y compris la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) qui se déroulera au Maroc, l'élection du président de la Confédération africaine de football (CAF), ainsi que les éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

CAN 2025 au Maroc

La Coupe d'Afrique des Nations débutera le 27 janvier à Rabat. Les 24 équipes qualifiées seront réservées pour leurs matchs. Le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et la Côte d'Ivoire se démarquent en tant que favoris. Il s'agit de la 35ème édition de ce prestigieux tournoi, dont la finale est prévue le 18 janvier 2026. Le Maroc, qui accueillera la compétition, est vu comme le principal concurrent, tandis que la Côte d'Ivoire tentera de défendre son titre. Le Sénégal, avec son nouvel entraîneur Pape Thiaw, espère également récupérer le trophée continental. Cependant, l'Algérie fera tout pour briller malgré les tensions avec le Maroc.

CHAN au Kenya

Le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) démarrera le 1er février au Kenya. Malheureusement, plusieurs équipes, telles que l'Algérie, la Tunisie, la Libye et l'Égypte, se sont retirées de la compétition, laissant le Maroc comme seul représentant d'Afrique du Nord. Le Sénégal, champion en titre, sera également présent.

Élection du président de la CAF

En mars, la CAF tiendra l'élection pour son président. Patrice Motsepe, homme d'affaires sud-africain, est seul en lice pour conserver son poste. Cependant, l'attention se portera sur l'élection de nouveaux membres au sein du comité exécutif.

Qualification pour la Coupe du monde 2026

La prochaine Coupe du monde, prévue en 2026, adoptera un nouveau format avec 48 équipes. On s'attend à ce qu'au moins neuf nations africaines participent au tournoi. Les éliminatoires sont déjà en cours, et après quatre matches, des pays tels que l'Égypte, la RDC, le Rwanda, le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie et les Comores semblent bien positionnés pour obtenir leur qualification.

Un Africain Ballon d'Or en 2025 ?

Mohamed Salah, l’attaquant égyptien de Liverpool, réalise une saison exceptionnelle et est actuellement le meilleur buteur de la Premier League. Ses performances impressionnantes le placent en bonne position pour remporter le Ballon d'Or, un titre qui a échappé aux joueurs africains depuis George Weah, qui l'avait remporté en 1995. Pour espérer obtenir ce prestigieux prix, Salah devra peut-être ajouter un autre titre de la Ligue des champions à son palmarès.