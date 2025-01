Angela Tabiri, "la reine des maths" ghanéenne, veut inspirer les jeunes

Connue au Ghana sous le nom de la reine des mathématiques, le Dr Angela Tabiri est la première Africaine à remporter le concours The Big Internet Math Off - un véritable exploit pour quelqu'un qui n'avait pas initialement prévu d'étudier les mathématiques.

« Le mathématicien le plus intéressant du monde »

La Ghanéenne de 35 ans « trouve de la joie à résoudre des énigmes et des questions mathématiques » et espère que sa victoire de 2024 ouvrira le monde des mathématiques à d'autres femmes africaines - qui ont traditionnellement été découragées de s'intéresser à cette matière.

Seize mathématiciens ont été invités à concourir pour le titre ironique de « mathématicien le plus intéressant du monde » - un événement de vote public lancé en 2018 par le blog The Aperiodical.

La première gagnante fut le Dr Nira Chamberlain, première mathématicienne noire à figurer dans l'ouvrage de référence britannique Who's Who et vice-présidente de l'organisme professionnel, l'Institut de mathématiques et de ses applications.

Pendant l'événement, tous s'affrontent - donc deux dans chaque match - puis on passe aux quarts de finale et aux demi-finales jusqu'au grand match pour décider qui a expliqué le concept mathématique choisi de la manière la plus éclairante.

La passion du Dr Tabiri est l'algèbre quantique, ou non commutative, sur laquelle elle fait des recherches à la branche ghanéenne de l'Institut africain des sciences mathématiques (Aims).

L'Aims a débuté en Afrique du Sud, puis s'est étendu au Ghana, au Sénégal, au Cameroun et au Rwanda - pour offrir une formation postuniversitaire et des recherches en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

Le Dr Tabiri est également responsable académique du programme Girls in Mathematical Sciences, un programme de mentorat et de soutien pour les filles du secondaire au Ghana.

Elle a été créée par Aims Ghana en 2020 pour « garantir que nous ayons un vivier de jeunes filles qui seront à la pointe de la recherche et de l'innovation dans les sciences mathématiques - dans le milieu universitaire et aussi dans l'industrie ».

Angela Tabiri Le Dr Angela Tabiri marche et parle en tenant un microphone pendant un cours et un événement de sensibilisation Innovate Her au lycée de filles d'Accra. Les élèves, toutes en uniforme jaune, prennent des notes alors qu'elles sont assises sur des bancs dans une salle de classe. Angela Tabiri

Le Dr Angela Tabiri brise le stéréotype selon lequel les mathématiques sont une « matière de garçons »

Le Dr Tabiri affirme que le nombre de filles et de garçons qui étudient les mathématiques au lycée est à peu près égal, mais qu'il diminue ensuite au niveau universitaire.

Cela est en partie dû au fait, dit-elle, que les étudiantes pensent que si elles font des mathématiques, le seul travail qu'elles peuvent faire est d'enseigner, car les mathématiques sont toujours considérées comme une « matière de garçons » - et il y a très peu de modèles féminins.

C'est quelque chose que le Dr Tabiri essaie de changer.

Un parcours dans les mathématiques pas si simple

Elle a grandi à Ashaiman, l'un des quartiers les plus pauvres et les plus densément peuplés de Tema, un centre industriel et un port situé à une heure de route à l'est de la capitale, Accra.

La maison familiale était joyeuse mais bruyante - elle a cinq sœurs - et le Dr Tabiri recherchait souvent la paix et la tranquillité du centre communautaire local pour les jeunes afin de pouvoir étudier.

Elle voulait suivre les traces de deux sœurs et étudier l'administration des affaires à l'université.

Les nombres et les énigmes me fascinaient, mais je n'ai jamais pensé qu'une carrière dans les mathématiques était faite pour moi"

Mais ses notes, bien que élevées, n'étaient pas assez élevées - et elle a donc été acceptée à la place en mathématiques et en économie.

"C'était une bénédiction déguisée", dit le Dr Tabiri. "Les nombres et les énigmes me fascinaient, mais je n'ai jamais pensé qu'une carrière dans les mathématiques était faite pour moi".

En 2015, le Dr Tabiri a obtenu une bourse pour faire son doctorat à l'Université de Glasgow en Écosse. C'était un travail difficile, dit-elle - et c'est là qu'elle a vécu un moment fondateur.

Elle est allée voir Hidden Figures, le film sur les mathématiciennes noires américaines qui travaillaient à l'agence spatiale américaine, la Nasa, dans les années 1950, à l'époque de la ségrégation aux États-Unis.

"C'était incroyable de voir l'histoire de ces femmes noires racontée sur cette scène mondiale", dit-elle se souvient. « J'ai eu la chair de poule en le regardant. »

Elle a été particulièrement inspirée par Katherine Johnson, dont les extraordinaires compétences mathématiques et les calculs ont été si essentiels au succès des vols spatiaux américains.

« Katherine Johnson a travaillé si dur - et pendant longtemps son travail est resté caché. Elle m'a fait comprendre que je devais simplement continuer.

« Si votre travail n'est même pas reconnu maintenant, il le sera un jour. Ce fut un véritable tournant pour moi. »

Le Ghana a franchi une étape historique en 2024 lorsque le Dr Gloria Botchway est devenue la première femme à obtenir un doctorat en mathématiques de l'Université du Ghana.

Ce fut un voyage semé d'embûches - notamment la vente d'eau et d'ignames au bord de la route à l'âge de six ans.

Le Dr Tabiri essaie d'aider d'autres filles et femmes africaines issues de milieux moins privilégiés à poursuivre leurs rêves de mathématiques par le biais de son organisation à but non lucratif FemAfricMaths tion.

Avec d'autres bénévoles, elle donne des cours aux plus jeunes lycéens en personne et en ligne.

Elle publie également sur les réseaux sociaux des interviews qu'elle réalise avec des mathématiciennes de premier plan du monde entier.

Le Dr Tabiri est également passionnée par le potentiel de la science et de la technologie quantiques, pour lesquelles les mathématiques sont essentielles.

Elle est fière que le Ghana, soutenu par le Mexique, ait été le fer de lance des propositions visant à déclarer 2025 Année internationale de la science et de la technologie quantiques par l'ONU, à l'occasion du 100e anniversaire de la découverte de la mécanique quantique moderne.

La mécanique quantique est issue d'études visant à découvrir comment les particules ultra-minuscules - les éléments les plus fondamentaux de la matière, de l'énergie et de la lumière - interagissent entre elles pour constituer le monde.

Elle a conduit au développement d'Internet, des cellules solaires et des systèmes mondiaux de navigation par satellite.

Les chercheurs et les grandes entreprises technologiques du monde entier, dont la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie et l'Afrique du Sud, se lancent désormais dans une course pour développer des technologies quantiques, notamment des ordinateurs quantiques et des dispositifs de mesure et de détection ultra-précis.

L'espoir est que des problèmes complexes seront résolus à une vitesse fulgurante et que des innovations majeures verront le jour dans des domaines tels que la médecine, les sciences environnementales, la production alimentaire et la cybersécurité.

"On parle beaucoup aujourd'hui des avantages et des inconvénients, des emplois qui seront créés", déclare le Dr Tabiri.

Angela Tabiri Le Dr Angela Tabiri regarde et pointe du doigt un tableau noir sur lequel sont écrits à la craie des conseils de mathématiques pendant une leçon YouTube de FemAfricMaths pour les collégiensAngela Tabiri

Le Dr Angela Tabiri veut que les enfants visent haut

La population africaine, qui connaît une croissance rapide et qui est déjà la plus jeune au monde, sera la plus grande main-d'œuvre du monde d'ici 2040, selon l'ONU.

"Mais cela ne signifie pas que nous aurons des emplois", déclare le Dr Tabiri.

Elle espère organiser un « roadshow quantique » comme première étape pour initier les écoliers à la science quantique à un âge beaucoup plus précoce qu'elle.

« Nous voulons que les jeunes commencent à s'intéresser à la science quantique et à acquérir toutes les compétences nécessaires dès leur scolarité de base », explique-t-elle.

Le roadshow s'appuiera sur un récent cours d'informatique quantique qu'elle a contribué à organiser pour les filles du secondaire qui suivent des cours à Aims Ghana pendant leurs vacances.

Le cours a abordé les éléments nécessaires à la construction d'un ordinateur quantique, ses fragilités actuelles et les défis que l'informatique quantique pose aux systèmes actuels, tels que la cryptographie.

En collaboration avec l'Unesco, le Dr Tabiri organisera également un « hackathon quantique » d'une semaine en juillet à Aims-Ghana pour environ 40 étudiants de troisième cycle de différents pays africains.

« Nous voulons qu'ils utilisent leurs compétences quantiques pour résoudre certains des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés, des problèmes de la vie réelle », explique le Dr Tabiri.