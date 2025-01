Explosion de Cybertruck aux États-Unis : le suspect a utilisé l'IA

Le soldat hautement décoré qui a fait exploser un Tesla Cybertruck devant l'hôtel Trump à Las Vegas a utilisé l'IA générative, notamment ChatGPT, pour aider à planifier l'attaque, a déclaré mardi la police de Las Vegas.

Près d'une semaine après que Matthew Livelsberger, 37 ans, se soit mortellement tiré une balle dans la tête, les autorités ont déclaré que, selon les écrits, il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un d'autre.

Une enquête sur les recherches de Livelsberger via ChatGPT indique qu'il recherchait des informations sur les cibles explosives, la vitesse à laquelle certaines cartouches se déplaceraient et si les feux d'artifice étaient légaux en Arizona.

Kevin McMahill, shérif du département de police métropolitaine de Las Vegas, a qualifié l'utilisation de l'IA générative de « changement de jeu » et a déclaré que le département partageait des informations avec d'autres agences d'application de la loi.

« C’est le premier incident dont j’ai connaissance sur le sol américain où ChatGPT est utilisé pour aider une personne à construire un appareil particulier », a-t-il déclaré. « C’est un moment inquiétant. »

Dans une déclaration envoyée par courriel, OpenAI a déclaré qu’elle s’engageait à ce que ses outils soient utilisés « de manière responsable » et qu’ils soient conçus pour refuser les instructions nuisibles.

« Dans ce cas, ChatGPT a répondu avec des informations déjà disponibles publiquement sur Internet et a fourni des avertissements contre des activités nuisibles ou illégales. Nous travaillons avec les forces de l’ordre pour soutenir leur enquête », indique la déclaration envoyée par courriel.

Lancé en 2022, ChatGPT fait partie d’un ensemble plus large de technologies développées par la startup OpenAI basée à San Francisco. Contrairement aux itérations précédentes des soi-disant « grands modèles de langage », l’outil ChatGPT est disponible gratuitement pour toute personne disposant d’une connexion Internet et conçu pour être plus convivial.

Au cours d’une conférence de presse d’environ une demi-heure, la police de Las Vegas et les responsables fédéraux de l’application de la loi ont dévoilé de nouveaux détails sur l’explosion du jour de l’An.

FrançaisLes autorités ont notamment révélé que Livelsberger s'était arrêté pendant le trajet vers Las Vegas pour verser du carburant de course dans le Cybertruck, qui a ensuite laissé s'échapper la substance. Le véhicule était chargé de 27 kg de matériel pyrotechnique ainsi que de 32 kg de grenaille, mais les autorités ne savent toujours pas exactement ce qui a déclenché l'explosion. Elles ont déclaré mardi qu'il pourrait s'agir de l'éclair de l'arme à feu que Livelsberger a utilisée pour se tuer.

Les autorités ont également déclaré avoir découvert un document de six pages qu'elles n'ont pas encore publié car elles travaillent avec des responsables du ministère de la Défense, car certains documents pourraient être classifiés. Elles ont ajouté qu'elles devaient encore examiner le contenu d'un ordinateur portable, d'un téléphone portable et d'une montre connectée.

Parmi les éléments divulgués figurait un journal tenu par Livelsberger intitulé « surveillance » ou « journal de surveillance ». Il montrait qu'il pensait être suivi par les forces de l'ordre, mais il n'avait pas de casier judiciaire et n'était pas sur le « radar » du département de police ou du FBI, a déclaré le shérif mardi.

Le journal de bord montre qu'il a envisagé de mettre ses plans à exécution en Arizona, sur la passerelle en verre du Grand Canyon, une attraction touristique sur un territoire tribal qui domine le fond du canyon. Le shérif adjoint Dori Koren a déclaré que la police ne sait pas pourquoi il a changé ses plans. Les écrits montrent également qu'il craignait d'être qualifié de terroriste et que les gens pensent qu'il avait l'intention de tuer d'autres personnes que lui-même, ont déclaré les autorités.

Une fois arrêté devant l'hôtel, une vidéo a montré un flash dans le véhicule qui, selon eux, provenait du canon de l'arme à feu que Livelsberger avait utilisée pour se tirer dessus. Peu de temps après ce flash, une vidéo a montré que le feu engloutissait la cabine du camion et s'échappait même par la couture de la porte, le résultat d'une vapeur de carburant considérable, ont déclaré les autorités. Une explosion a suivi.

Livelsberger, un béret vert de l'armée qui a été déployé deux fois en Afghanistan et qui a vécu à Colorado Springs, dans le Colorado, a laissé des notes disant que l'explosion était un coup monté destiné à être un « signal d'alarme » pour les problèmes de la nation, ont déclaré les autorités la semaine dernière.

Il a laissé des notes sur son téléphone portable disant qu’il avait besoin de « purifier » son esprit « des frères que j’ai perdus et de me soulager du fardeau des vies que j’ai prises ».

L’explosion a causé des blessures légères à sept personnes, mais pratiquement aucun dommage à l’hôtel Trump International. Les autorités ont déclaré que Livelsberger avait agi seul.

Les lettres de Livelsberger évoquaient des griefs politiques, des problèmes sociétaux et des questions nationales et internationales, notamment la guerre en Ukraine. Il a écrit que les États-Unis étaient « en phase terminale et se dirigeaient vers l’effondrement ».

Les enquêteurs tentaient de déterminer si Livelsberger voulait faire passer un message politique, étant donné que Tesla et l’hôtel portaient le nom du président élu.

Livelsberger n’avait aucune rancune envers le président élu Donald Trump, ont déclaré les responsables de l’application de la loi. Dans l’une des notes qu’il a laissées, il a déclaré que le pays devait « se rallier » à lui et au PDG de Tesla, Elon Musk.