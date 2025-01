Tibet : au moins 95 morts dans un séisme de magnitude 6,8

Un fort tremblement de terre a fait au moins 95 morts et près de 130 blessés au Tibet très tôt ce mardi de nombreuses personnes sont toujours coincés sous les débris.

Des dizaines de répliques ont secoué cette région himalayenne du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, et le Népal, de l'autre côté de la frontière.

Environ 1 500 pompiers et secouristes ont été déployés sur le terrain pour rechercher des survivants selon le ministère de la gestion des urgences. Deux cents soldats se sont joints aux recherches, selon CCTV. L’Institut d’études géologiques américain (USGS) a, de son côté, fait état d’un tremblement de terre de magnitude de 7,1 dans la région.

Il a été ressenti jusqu’à Katmandou, au Népal. La Chine a enregistré une magnitude de 6,8. Une cinquantaine de répliques ont été enregistrées dans les trois heures qui ont suivi le tremblement de terre, et la zone panoramique du mont Everest, du côté chinois, a été fermée après le séisme. Ce canton, situé en haute altitude, compte environ 62 000 habitants et se situe non loin du versant chinois de l’Everest.