Afrique du Sud : après 125 ans, le Mount Nelson Hôtel continue de séduire 

Une façade mythique, bien connue des habitants et des touristes. En Afrique du Sud, le Mount Nelson est l’un des hôtels les plus prestigieux. L’établissement, également appelé Pink Lady est classé 28e dans la liste des 50 meilleurs hôtels du monde.

Le caractère vintage de l'hôtel ne fait aucun doute, mais pour le directeur général, il est indispensable d’y ajouter une touche de modernité.

“Nous voulons être toujours d'actualité, et je pense que nous le sommes effectivement, sans être trop modernes pour autant. Nous apportons une touche de style à travers les uniformes du personnel, en les rendant plus originaux. Par exemple, les membres de la conciergerie portent un blazer ou une veste rose, d'autres membres auront une veste bleue avec un carré de poche rose. Il s'agit juste d'une petite touche d'excentricité qui rend les choses plus intéressantes", explique Tiago Sarmento, directeur général de l'hôtel Mount Nelson.

La restauration, un atout majeur

La cuisine fait partie des éléments clés de l’établissement, qui a contribué à son succès.

Outre les plats salés classiques, les scones et les gâteaux, une sélection de petits fours constitue un élément essentiel du Tea Time de l’après-midi, devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable.

Ouvert depuis 1899, il a accueilli de nombreuses personnalités venues du monde entier. Tels que les acteurs hollywoodiens Sidney Poitier et Michael Caine. L’ancien président Nelson Mandela ou encore le Dalaï Lama a également visité l'hôtel à l’occasion d’un entretien avec l'ancien archevêque du Cap, Desmond Tutu.

Après 125 ans, le succès du "Pink Lady" continue de grandir, bien au-delà des frontières sud-africaines.