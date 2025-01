Nouvel an : festivités à travers l’Afrique pour accueillir 2025

En Afrique, l’arrivée de 2025 a été célébrée en grande pompe.

À Nairobi, des feux d’artifice ont illuminé le ciel de la capitale kényane à minuit, marquant un moment de fête et de joie pour les habitants. Les rues étaient animées de chants et de danses, tandis que certains, comme Brian Mandela, se réjouissaient de l’année écoulée. « L'année dernière a été bonne pour moi. Ma résolution pour l'année prochaine est de me rapprocher de Dieu et de tirer le meilleur parti de ma vie », a-t-il confié.

Pour d’autres, la nouvelle année représente un espoir de renouveau. Monica, une habitante de Nairobi, a passé 2024 à lutter contre un cancer du sein. « Une seule chose que je demande à Dieu pour 2025, c'est de me rendre ma santé, et je serai heureuse », a-t-elle déclaré.

Dans d’autres villes du continent, les célébrations ont également marqué les esprits. À Dakar, la capitale sénégalaise, des feux d’artifice spectaculaires ont attiré une foule nombreuse, tandis qu’à Johannesburg, en Afrique du Sud, la Hillbrow Tower était au centre d’un impressionnant spectacle de lumières.