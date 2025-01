Cameroun : Paul Biya, candidat à la présidentielle de 2025 ?

Au Cameroun, le président, Paul Biya entretient le doute sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2025.

Lors de son discours de fin d'année prononcé au soir du 31 décembre 2024, le chef de l'état camerounais s'est dit attentif aux sollicitations de ses militants pour le scrutin à venir.

À bientôt, 92 ans, l'ancien Premier ministre qui a succédé au président démissionnaire Ahmadou Ahidjo à la tête du Cameroun depuis novembre 1982, pourrait solliciter à nouveau le suffrage de ses concitoyens cette année.

Face à la nation mardi, Paul Biya a prédit "une année pleine de défis", avant de déclarer : "Je puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien, face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés."

Une déclaration qui sonne comme l'annonce d'une nouvelle candidature pour se succéder à lui-même au sommet de l'état et pour un neuvième mandat. L'homme avait remporté les dernières élections en 2018 avec un score de 71,78 % des voix contre 14,23 pour son principal opposant Maurice Kamto qui avait évoqué des cas de fraude.

Candidat naturel selon les textes qui régissent son parti le RDPC, le président du Cameroun gère son pays d'une main de fer depuis plus de quatre décennies. Une gestion émaillée de soupçons de corruption et d'atteinte aux droits de l'homme selon plusieurs organismes et associations, ajoutée à un affaiblissement par le poids de l'âge qui n'entache en rien l'autorité absolue de Paul Biya.

L'homme a passé de long mois en Suisse avant de regagner récemment son pays pour taire les rumeurs sur son état de santé, et même sa mort supposée.