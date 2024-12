Tunisie : un détenu de Guantanamo rapatrié après 22 ans de captivité

Un détenu tunisien de la prison de Guantanamo, Ridha Ben Saleh Al-Yazidi, a été renvoyé dans son pays après un long examen mené par les autorités américaines.

Al-Yazidi, 59 ans, était incarcéré depuis l’ouverture de la prison, le 11 janvier 2002, et avait été accusé d’appartenir à Al-Qaïda, bien qu’il n’ait pas fait l’objet de poursuites formelles.

Le Pentagone précise que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a soutenu ce transfert, marquant un pas supplémentaire dans la volonté de réduire la population carcérale à Guantanamo. Selon les chiffres officiels, le camp compte encore 26 détenus, dont 14 jugés éligibles au transfert.

Depuis 2002, Guantanamo, situé sur la base navale américaine à Cuba, demeure au cœur de vives critiques pour ses détentions à durée indéterminée et ses méthodes d’interrogatoire musclées. Les défenseurs des droits humains dénoncent des pratiques contraires aux principes de justice et de dignité, et réclament la fermeture définitive de la prison.