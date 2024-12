Mercredi, un avion d’Azerbaijan Airlines s’est écrasé près d’Aktau, au Kazakhstan, faisant 38 morts et 29 blessés.

L’Embraer 190, qui effectuait un vol entre Bakou et Grozny, avait été détourné pour des raisons encore inconnues avant de s’écraser à 3 kilomètres de l’aéroport.

L’expert militaire russe Yan Matveyev a soulevé une hypothèse troublante : des dommages observés sur l’appareil seraient compatibles avec une attaque par un missile de défense aérienne, possiblement issu du système Pantsir S-1. Il a aussi évoqué la présence de drones ukrainiens dans la région, qui auraient pu être impliqués dans un incident de défense aérienne.

Cependant, l’autorité russe de l’aviation civile avance une version différente, évoquant une collision avec un oiseau comme cause possible de l’accident. Le Kremlin et les autorités kazakhes appellent à la retenue, demandant que les conclusions officielles de l’enquête soient attendues avant toute spéculation.

En Azerbaïdjan, le drame a plongé le pays dans le deuil. Une journée de commémoration nationale a été organisée, marquée par des cérémonies en hommage aux victimes. Certains médias azerbaïdjanais n’écartent pas une implication russe dans l’incident, mais le gouvernement de Bakou reste prudent, insistant sur l’importance d’une enquête conjointe avec le Kazakhstan pour établir la vérité.

Ce crash soulève autant d’émotions que d’incertitudes, alors que les familles des victimes attendent des réponses claires.