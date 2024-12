RDC : 3000 enfants déplacés célèbrent Noël dans un contexte de conflit

Dans l'est de la République Démocratique du Congo, au moins trois mille enfants déplacés en raison des combats entre les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) et les rebelles du M23 ont célébré Noël ce mercredi dans le camp de Kanyaruchinya, situé au nord de Goma.

Sous une pluie battante, des centaines d'enfants faisaient la queue pour recevoir de la nourriture, sur un terrain en sable.

Parmi eux, Japhet et Soleil, âgés de 7 et 10 ans, ont vu leurs visages s'illuminer en recevant des repas. Japhet a déclaré : « Nous avons eu du riz, de la viande, des pommes de terre, du jus et des haricots. Je me sens bien, car à la maison, nous n'aurions pas pu fêter Noël. » Soleil a ajouté : « J'ai reçu de la nourriture. Normalement, en tant que déplacé, je ne pouvais pas avoir cela. »

Distribution de Nourriture avec Jetons

Dans ce camp, la distribution de nourriture se fait avec des jetons. L'événement spécial pour Noël a apporté un peu de réconfort aux familles. Ange Jibu, qui est venu chercher de quoi nourrir ses trois enfants, a exprimé sa gratitude : « Mes enfants auraient dû passer la journée sans manger. Cette aide nous touche, car auparavant, nous pouvions fêter Noël. Maintenant, ce n'est plus possible. »

Depaul Bakulu, membre de l'organisation Goma Actif, qui a organisé cette distribution, lance un appel à la paix. « Nous demandons à toutes les parties impliquées de cesser le feu et de mettre un terme à la guerre. Nous en appelons à l'humanité pour que ces enfants puissent rentrer chez eux, et nous prions la communauté internationale de se mobiliser pour parvenir à un accord de paix. »