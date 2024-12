Classement des jeunes leaders transformant l'Afrique

Le classement Choiseul100Africa est devenu un outil clé pour évaluer les tendances économiques en Afrique, mettant en avant les jeunes leaders qui jouent un rôle essentiel dans le développement du continent.

Cette initiative, qui en est à sa dixième année, identifie des décideurs de moins de 40 ans dont la vision et les actions transforment l'avenir économique, social et culturel de l'Afrique.

Récemment, Choiseul Africa a publié son classement 2024, révélant que près d'une trentaine des premiers lauréats sont des entrepreneurs, avec un quart d'entre eux originaires du Nigeria, suivi par le Maroc, le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

En tête du classement se trouve Abdullahi Bashir-Haske, fondateur d'AA & R Investment Group, un conglomérat aux intérêts diversifiés, tel que l’agriculture et la technologie.

La première femme du classement, classée troisième, est Belinda Disu, dirigeante d’une grande entreprise de télécommunications en Afrique.

D'autres figures notables incluent Johanne Ackah Zagoté et Lamine Mohamed Seck, respectivement dans les secteurs agro-alimentaire et bancaire, ainsi que Fatoumata Ba du Sénégal, active dans l'entrepreneuriat technologique. Le classement met également en lumière des leaders d'autres pays comme le Bénin, la République démocratique du Congo, et le Tchad.

Voici un article web concis en français, basé sur le document fourni, axé sur les 10 premiers leaders économiques de demain en Afrique 2024, tels qu'identifiés par le classement Choiseul 100 Africa. Comme le texte extrait du document est limité, cet article se concentrera principalement sur l'introduction et la méthodologie du classement, puis listera les dix premiers leaders et leurs positions respectives. Un article plus complet nécessiterait l'accès aux données complètes du classement.

Les 10 Principaux Leaders Économiques de Demain (Choiseul 100 Afrique 2024) :

1. Abdullahi BASHIR - Directeur Général du Groupe, AA&R INVESTMENT GROUP

2. Ibrahim WHIBA - Directeur Général, WHIBA HOLDING

3. Belinda DISU - Présidente, ABUMET NIGERIA

4. Moulay Mhamed ELALAMY - Directeur Général, SAHAM GROUP

5. Mohammed Usman ABDUL-RAZAQ - Vice-président principal, responsable de la mobilisation des capitaux et des partenariats, AFRICA FINANCE CORPORATION

6. Yasmin WOHABREBBI - Directrice Générale Adjointe, ETHIOPIAN INVESTMENT HOLDINGS

7. Malik SEFRIOUI - Vice-président, CIMENTS DE L'ATLAS

8. Linda MABHENA - Directrice Générale, DLO ENERGY RESOURCES GROUP

9. Johanne ACKAH ZAGOTÉ - Secrétaire Générale, AVOS GROUP

10. Lamine Mohamed SECK - Directeur Général, SF CAPITAL

La diversité de ce classement illustre le dynamisme des jeunes dirigeants sur le continent.