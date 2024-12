RDC : Le cardinal Ambongo appelle les dirigeants à agir pour la paix et la fin de la misère

En République Démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a profité de la messe de Noël pour dénoncer la grave situation que traverse le pays. Lors de son sermon, il a exprimé son inquiétude face à l'inflation galopante, à l'insécurité généralisée et à l'absence d'infrastructures, qualifiant la situation de « enfer sur terre ».

Selon lui, la misère est encore plus criante dans les provinces, où les Congolais souffrent au quotidien. Il a interpellé les autorités : « Que faites-vous pour votre peuple ? », les exhortant à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la souffrance du peuple et à la situation de crise à l'est du pays.

Le cardinal Ambongo a souligné l'échec des stratégies militaires et diplomatiques actuelles et a appelé à un renouveau des efforts pour instaurer la paix. Dans la région du Nord-Kivu, le groupe armé M23 continue d'avancer, prenant de nouveaux territoires. La République démocratique du Congo et les organisations internationales accusent le Rwanda de soutenir militairement et financièrement le M23, mais le Rwanda nie ces accusations.