L'usage des réseaux sociaux en Afrique en 2024

En Afrique, l'utilisation des réseaux sociaux est en pleine expansion, révélant des dynamiques variées uniques au continent. Xavier Kreutzer, directeur du pôle social media de Forward Global, a présenté une étude détaillée pour Visibrain, mettant en lumière l'impact croissant de ces plateformes.

Croissance et adoption des réseaux sociaux en afrique

L'usage des réseaux sociaux a bondi de 25% à 35% de 2021 à 2024, grâce à une meilleure accessibilité des smartphones et une réduction des coûts des données. Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, LinkedIn, et X/Twitter sont les plateformes les plus prisées. WhatsApp est en tête avec 250 millions d'utilisateurs actifs en raison de sa simplicité et de sa capacité à fonctionner sur des connexions limitées. En parallèle, Facebook maintient une forte présence grâce à des partenariats stratégiques permettant un accès Internet plus abordable.

Influence et contenu sur les réseaux sociaux

Les vidéos courtes sur TikTok et Instagram connaissent une popularité massive, surtout dans des pays comme le Kenya, le Nigéria, et l'Afrique du Sud. Ces contenus, souvent enracinés dans des cultures locales, captent une audience large et variée. Par ailleurs, les influenceurs jouent un rôle significatif, avec une communauté en constante expansion qui transforme les tendances et les pratiques commerciales.

Les Réseaux sociaux comme outils de Mobilisation

Les plateformes sont devenues essentielles pour l'activisme social et politique. Des mouvements comme #EndSARS ont illustré leur rôle dans l'organisation de manifestants. En outre, des plateformes telles que LinkedIn et YouTube favorisent l'apprentissage et le développement professionnel, tandis que les petites entreprises exploitent WhatsApp Business et Facebook Marketplace pour atteindre de nouveaux clients.

Défis et opportunités

Cependant, 65% de la population africaine reste exclue des réseaux sociaux, soulignant la nécessité de stratégies de communication alternatives. Les différences d'accès et d'infrastructure posent encore des défis, mais le potentiel de croissance est vaste.

Conclusion de Xavier Kreutzer

Selon Xavier Kreutzer, pour tirer profit des réseaux sociaux, il est essentiel de comprendre les nuances culturelles et économiques qui façonnent leur usage en Afrique. Investir dans des stratégies adaptées pourrait faire des réseaux sociaux des catalyseurs de progrès à travers le continent.