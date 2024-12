Des cadeaux de Noël pour les animaux du zoo de Chicago

Au zoo de Brookfield, à Chicago, l’esprit de Noël a touché les animaux. Pour la deuxième année consécutive, ils ont reçu des cadeaux spéciaux remplis de nourriture, dans le cadre des efforts du zoo pour offrir des activités d’enrichissement aux animaux. Ces cadeaux ont été conçus pour stimuler leur bien-être mental et physique.

Les présents variaient, allant de la laitue pour les tortues à de la viande crue et des os pour les mammifères, soigneusement choisis en fonction des besoins nutritionnels de chaque espèce. Parmi les bénéficiaires, on retrouve les chiens peints d’Afrique, Hudson l’ours polaire, et Titus le lion africain.

Ces cadeaux ne sont pas seulement un plaisir festif, ils soutiennent également les comportements naturels des animaux, les incitant à utiliser leurs compétences de résolution de problèmes et à stimuler leur esprit.