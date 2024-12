À un an de la CAN 2025 : informations clés et attentes

Le Maroc accueillera l'Afrique pour la deuxième fois, après l'avoir accueillie en 1988. Les qualifications se sont achevées en novembre, mais plusieurs questions concernant le plus grand événement sportif du continent restent sans réponse.

Quand aura lieu la CAN 2025 ?

Le calendrier de la compétition biennale a de nouveau changé, les calendriers chargés des clubs et des équipes internationales créant un « cauchemar de planification » pour les organisateurs, la Confédération africaine de football (CAF).

Les deux dernières éditions se sont déroulées en janvier et février et l'engagement pris en 2017 d'organiser la CAN en milieu d'année a de nouveau été négligé.

La CAN 2025 débutera le 21 décembre prochain et se déroulera jusqu'au 18 janvier 2026.

Ce sera la première fois que le tournoi se déroulera pendant la période de Noël et du Nouvel An, ce qui pourrait encore s'avérer problématique.

Le calendrier des rencontres n'a pas encore été annoncé, il est donc possible que des matchs soient joués le jour de Noël. Le premier tour des phases de poules du tournoi 2023 s'est déroulé sur cinq jours.

Quand les joueurs seront-ils libérés ?

La date à laquelle les clubs libéreront les joueurs reste encore à déterminer, la CAN 2025 se déroulant en dehors des fenêtres de sélection convenues par la FIFA pour les internationaux.

L'Association européenne des clubs, qui représente plus de 700 équipes professionnelles sur le continent, sera sans doute impliquée dans les négociations, étant donné que de nombreuses stars africaines évoluent dans les meilleurs championnats européens.

Certains joueurs pourraient parvenir à des accords uniques entre leur club et leur pays.

Mais la décision d'André Onana de jouer pour Manchester United en Premier League seulement 24 heures avant le premier match du Cameroun à la CAN 2023 s'est retournée contre lui lorsque le gardien de but a été mis sur le banc par les Lions indomptables malgré son arrivée, en jet privé, à temps pour le coup d'envoi.

Les matches de préparation ont été organisés huit jours avant la phase finale de 2023, mais il reste à voir si les équipes participantes l'année prochaine auront un effectif complet à ce moment-là.

Quel est le format et quand aura lieu le tirage au sort ?

Le format au Maroc reste le même que lors des trois derniers tournois, avec 24 équipes réparties en six groupes de quatre.

Les deux premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale avec les quatre meilleurs troisièmes. La compétition est à élimination directe à partir de ce moment.

Avant le tirage au sort - qui aura lieu le 27 janvier à Rabat - les pays seront placés dans l'un des quatre chapeaux en fonction de leur position au classement mondial de la FIFA.

Les choses pourraient se compliquer si la Côte d'Ivoire, championne en titre, ne se classe pas parmi les six meilleures équipes africaines.

Il est possible que les Éléphants soient placés dans le chapeau 1 de toute façon, reléguant une nation mieux classée au chapeau 2.

Dans le dernier classement, la Côte d'Ivoire était la sixième meilleure équipe du continent, mais n'était que trois places devant le Cameroun.

Où se tiendront les matchs de la CAN 2025 ?

Les matchs du tournoi de 2023 en Côte d'Ivoire se sont déroulés dans six stades différents répartis dans cinq villes, tous dotés d'une capacité minimale de 20 000 places.

Les mêmes exigences sont en place pour la CAN 2025. Bien que la Fédération royale marocaine de football n'ait pas fait d'annonce officielle, elle ne manque pas d'options, étant donné que le pays possède sans doute la meilleure infrastructure footballistique du continent.

Un stade d'une capacité de 115 000 places est en construction dans la banlieue est de Casablanca pour la co-organisation de la Coupe du monde 2030, mais il ne sera pas prêt avant le coup d'envoi de la CAN.

Le stade Mohammed V de Casablanca a accueilli la finale de 1988, mais le stade Ibn Batouta de Tanger a désormais la plus grande capacité du pays.

Le stade Prince Moulay de Rabat a accueilli la Coupe d'Afrique des Nations féminine en 2022. Agadir, Fès et Marrakech sont également les favorites pour accueillir les matches.

Qui sont les favoris ?

L'une des merveilles de la CAN est son imprévisibilité.

Les huit dernières éditions ont vu sept champions différents s'imposer, la Côte d'Ivoire étant la seule nation à avoir soulevé le trophée à deux reprises depuis 2010.

Le Maroc est l'équipe la mieux classée d'Afrique depuis son parcours historique jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde 2022 au Qatar, et la pression monte pour mettre fin à ce qui sera une attente de 49 ans pour son deuxième titre continental.

Les Lions de l'Atlas ont réalisé des performances dominantes lors des qualifications, marquant 26 buts et n'en encaissant que deux, pour terminer avec le seul bilan de 100 %.

Mais accueillir le tournoi n'est pas nécessairement un avantage. Seules la Tunisie, l'Égypte et les Ivoiriens ont triomphé sur leur sol au cours de ce siècle.

Le Nigeria cherchera à faire mieux après avoir terminé deuxième plus tôt cette année, tandis que le Sénégal et l'Égypte seront parmi les favoris.

Y a-t-il eu des qualifiés surprises ?

Il n'y aura pas de débutants en Coupe des Nations, mais les Comores et le Botswana n'en seront qu'à leur deuxième participation.

Le Soudan a réussi un exploit remarquable en se qualifiant au milieu d'une guerre civile, éliminant au passage le Ghana, quadruple champion.

L'Ouganda, qui co-organisera le tournoi de 2027, et le Bénin sont impliqués pour la première fois depuis 2019.

Dix-sept équipes de l'édition 2023 sont de retour et on compte sept qualifiés de la région d'Afrique australe, un record.

Qui seront les meilleurs joueurs ?

C'est difficile à prédire, mais sauf blessure ou baisse de forme au cours des 12 prochains mois, Ademola Lookman, récemment sacré footballeur africain de l'année, sera le fer de lance de l'équipe nigériane, compte tenu de ses excellentes performances avec l'Atalanta.

Mohamed Salah fait des performances impressionnantes avec Liverpool cette saison et le capitaine égyptien sera déterminé à remporter sa première CAN et à mettre fin à 15 ans d'attente pour le trophée des Pharaons.

L'attaquant du Real Madrid Brahim Diaz a quant à lui été le meilleur buteur des qualifications avec sept buts pour le Maroc.

Certains des meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire en début d'année ont toutefois été des surprises, comme le Guinéen Emilio Nsue qui a remporté le Soulier d'or, le défenseur nigérian William Troost-Ekong a été nommé meilleur joueur et le gardien sud-africain Ronwen Williams a éclipsé ses rivaux basés en Europe pour remporter le gant d'or.

Équipes qualifiées pour la CAN 2025

Maroc (hôte), Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, RD du Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gabon, Côte d'Ivoire, Nigéria, Mali, Mozambique, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.