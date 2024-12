Nigeria : au moins 35 enfants tués dans un mouvement de foule

Au moins 35 enfants sont morts mercredi dans un mouvement de foule survenu lors d’une fête foraine au Nigéria.

L’incident s’est produit au lycée islamique de Basorun dans l’Etat d’Oyo dans le sud-ouest du pays. Les autorités se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l’évènement, les accusant de laxisme concernant les mesures de sécurité.

la Women In Need Of Guidance and Support Foundation, se préparait à accueillir jusqu'à 5 000 jeunes

Les enfants blessés sur place ont été emmenés dans les hôpitaux locaux, où l'on a demandé aux parents de vérifier si des personnes manquaient à l'appel.

Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade, et Les services d'urgence nationaux du Nigeria ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes.