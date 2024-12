Nigeria : un schisme religieux à l'origine de violences meurtrières

Un schisme religieux a pris une tournure fatale au Nigeria, avec un membre de l'église mortellement touché par balle et deux jeunes enfants tués dans l'incendie de leurs maisons, selon le United Methodist News Service (Service d'information méthodiste uni).

Le service de presse a déclaré que les violences signalées dimanche découlaient d'un schisme au sein de l'Église méthodiste unie mondiale à la suite de sa décision d'abroger les interdictions relatives aux LGBTQ - et de la formation de la nouvelle Église méthodiste mondiale par des églises conservatrices dissidentes qui s'en est suivie.

Selon le service de presse, un membre de l'Église méthodiste unie a été tué par balle lors d'une confrontation entre les deux factions à Taraba, un État du nord-est du Nigeria. Des maisons ont été incendiées, entraînant la mort de deux enfants de 2 et 4 ans du responsable d'une école et d'une crèche méthodiste unie, selon le service de presse. Dix autres membres de l'église ont été blessés.

L'Église méthodiste mondiale a tenu sa première conférence générale au début de l'année. Elle a été créée par des églises qui se sont détachées de l'Église méthodiste unie, une dénomination internationale fortement implantée aux États-Unis.

Lors de sa conférence générale en mai, l'UMC a levé ses interdictions de longue date concernant l'ordination des LGBTQ et le mariage entre personnes de même sexe, mais elle a également accordé aux conférences locales le droit de fixer leurs propres normes. La Conférence centrale d'Afrique de l'Ouest, qui comprend le Nigeria, limite le mariage à l'union d'un homme et d'une femme et demande à ses églises de suivre les lois nationales sur les questions LGBTQ, selon le service de presse.

Dans une déclaration, les évêques méthodistes locaux ont condamné la violence et demandé qu'il n'y ait pas de représailles.

"Nous sommes indignés qu'une telle atrocité se produise parmi des chrétiens, en particulier des frères et des sœurs qui faisaient autrefois partie de la même famille méthodiste", ont-ils déclaré dans un communiqué.

"Nous exhortons en outre les membres du GMC, à tous les niveaux, à mettre un terme immédiat à la violence et à s'abstenir de diffuser des informations erronées qui alimentent la peur et le mépris pouvant conduire à la violence".

L'Assemblée des évêques de l'Église méthodiste mondiale a publié une déclaration indiquant qu'elle examinait activement les allégations et cherchait à déterminer ce qui s'était passé.

"Nous déplorons la perte de vies humaines, décrions l'usage de la violence sous toutes ses formes et appelons les méthodistes mondiaux et les méthodistes unis à être des agents de paix".