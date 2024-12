Nigeria : à Lagos, des déchets plastiques financent l'éducation des enfants

Au Nigeria, une initiative originale permet à des parents démunis de financer l’éducation de leurs enfants grâce à des déchets plastiques. Une solution qui lutte contre la pollution tout en répondant à la crise éducative dans un pays où plus de 20 millions d’enfants sont déscolarisés.

Dans le quartier d'Ajegunle à Lagos, une initiative révolutionnaire transforme les déchets plastiques en frais de scolarité. Dans un pays où de nombreuses familles peinent à payer l'éducation de leurs enfants, le programme Plastic Waste for School Fees permet à des parents d’échanger du plastique contre des frais scolaires, offrant ainsi une chance de scolariser des enfants souvent exclus du système éducatif.

Fatimoh Adeosun, une mère de famille, fait partie des bénéficiaires. Il y a trois ans, son fils a dû quitter l'école faute de moyens. Mais aujourd'hui, grâce à la collecte de plastiques, elle parvient à financer ses frais scolaires. "La raison pour laquelle je ramasse des déchets plastiques pour financer l'éducation de mon enfant est qu'il y a environ trois ans, la vie était dure et mon fils a quitté l'école. J'ai trouvé un emploi subalterne. Un jour, j'ai vu des gens ramasser du plastique, j'ai approché l'école et j'ai demandé si je pouvais le ramasser et ils l'ont converti pour les frais de scolarité de mon fils et on m'a donné le feu vert", raconte-t-elle.

Le programme, lancé par l’école My Dreamstead, n’a pas seulement un impact sur l’éducation des enfants. Il aide également à résoudre le problème de la pollution plastique à Lagos, une ville qui génère chaque année plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques. En apportant ces déchets, les parents participent activement à la préservation de leur environnement tout en offrant à leurs enfants la possibilité de suivre une scolarité. Isaac Success, le fondateur de cette initiative, explique : "Lagos génère plus de 800 000 tonnes de déchets plastiques par an. En apportant leurs déchets, les parents protègent non seulement l'environnement, mais ils assurent aussi l'avenir de leurs enfants grâce à l'éducation."

Ce programme constitue ainsi une réponse concrète à deux problèmes majeurs du Nigeria : la crise éducative et la gestion des déchets plastiques.

Pour des familles comme celle de Fatimoh, ramasser du plastique est devenu un moyen d'assurer un avenir meilleur à leurs enfants, tout en contribuant à un environnement plus propre.