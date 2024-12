"L'Afrique a besoin de justice climatique" selon Antonio Guterres

Alors que l’Afrique du Sud a pris la présidence du G20, le secrétaire général des Nations Unies a mis en lumière le potentiel du continent africain lors d’un discours à la réunion des sherpas du forum intergouvernemental.

Actuellement en visite officielle en Afrique australe, Antonio Guterres a mentionné les défis que rencontrait le continent, des freins liés à l’histoire mais aussi aux conséquences directes de la crise climatique actuelle.

« Je suis ici à un moment crucial, alors que l'Afrique du Sud prend la présidence du G20. Le potentiel de ce continent est incontestable. L'Afrique abrite une population jeune et croissante, une riche diversité culturelle et naturelle et un formidable esprit d'entreprise. Mais cet énorme potentiel reste freiné par des injustices profondément enracinées dans l'histoire du colonialisme. [...] L'Afrique a besoin de justice climatique. Le continent se trouve en première ligne de la crise climatique. Malgré des émissions minimes, le changement climatique frappe de plein fouet vos populations et vos économies. L'Afrique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale. Nous devons limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius pour empêcher que cette crise ne devienne encore plus incontrôlable ».

Après avoir échangé avec le ministre sud-africain des relations Internationales, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres devrait rencontrer le président Cyril Ramaphosa.