Royaume-Uni : Elton John confirme perdre la vue

L’artiste et icône pop, Elton John, annonce souffrir d’une cécité partielle, causée par une infection oculaire.

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe au Royaume-Uni. Le chanteur Elton John, icône de la pop depuis plus de 50 ans, a annoncé avoir partiellement perdu la vue, suite à une infection oculaire sévère. Le chanteur de 77 ans a déclaré rester optimiste et espère voir sa situation s’améliorer.

L’état de santé d’Elton John affecte pourtant son travail. Discret depuis cet été, il a déclaré ne pas pouvoir enregistrer de nouveaux titres puisqu’il est dans l’incapacité de lire les paroles. L’artiste préfère donc se consacrer à sa santé.

Une annonce officielle devant un parterre de célébrités

L’annonce a été faite lors d’un gala de charité “The Devil Wears Prada : The Musical”, organisé ce dimanche 1ᵉʳ décembre à Londres. D'après le Daily Mail, l’artiste s’est adressait aux invités du Dominion Theatre, en disant : “Comme certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai eu des problèmes et j'ai maintenant perdu la vue. Je n'ai pas pu voir le spectacle, mais j'ai apprécié de l'écouter (...) Et, bon sang, ça sonnait bien ce soir ! Merci d’être venus !”.

Elton John a écrit la musique originale de cette pièce de théâtre dans laquelle Vanessa Williams interprète le rôle de Miranda Priestly. Le spectacle de charité est réalisé au profit de la Fondation Elton John contre le sida.

Né le 25 mars 1947 à Pinner, une petite ville anglaise, Reginald Kenneth Dwight, de son vrai nom, a révolutionné la pop anglaise dès ses débuts en 1969. Au fil des années, il s’est imposé à l’international comme un artiste incontournable.

Il est aussi l’une des plus grandes icônes gay de l’industrie musicale. Avec son mari David Furnish, Elton John a deux enfants issus d’une mère porteuse.