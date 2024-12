Maroc : 11 troupes de danses folkloriques au festival Entrerritmos

Les danses folkloriques étaient à l’honneur au Maroc à la faveur de la 13e édition du festival international ''Entrerritmos''. Des troupes venues de différents coins du globe ont célébré la diversité culturelle .

L’événement veut préserver ses danses menacées de disparition. En suscitant particulièrement l’intérêt de la couche juvénile .

‘’C'est un festival international. Je pense que tout est réuni et que nous représentons notre propre culture parce qu'elle est perte de vitesse. L'engouement de la jeunesse pour la culture et la tradition est en train de disparaître. C'est pourquoi ce type d'événement encourage les jeunes à découvrir d'autres pays’’ , explique Siddhesh Mestry, participant indien.

Itza Marcor, participante venue du Mexique abonde dans le même sens. ‘’Tout le monde est venu ici pour montrer un peu de son pays. Ainsi, je pense que nous sommes en mesure de trouver un peu d'union et de paix dans le monde. Et je ne sais pas. Tout le monde est uni - je pense que cela envoie un message en soi.’’

Au-delà de l’unité, ce festival favorise le brassage de culture à travers son caractère cosmopolite.

''Les festivals comme celui-ci sont très importants pour rencontrer de nouvelles cultures, un autre peuple. Nous pouvons nous transmettre les connaissances de nos groupes folkloriques. '', Radovan Holub, de la Slovaquie.

L'événement a rassemblé des groupes de danse folklorique de 11 pays, dont l'Irak, l'Espagne, le Sénégal, et la Bulgarie. Les Bulgares qui ont attendu la rencontre de pied ferme.

''Nous portons les costumes traditionnels de notre pays. Et nous nous préparons depuis un an pour ce festival. Et pour nous, c'est très important d'être ici et...'', Kaloyan Hristov, participant bulgare.

Le festival s'est achevé le 25 novembre.