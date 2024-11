Angola : le Royaume-Uni annonce des sanctions contre Isabel dos Santos

Le Royaume-Uni a annoncé des sanctions à l'encontre d'Isabel Dos Santos, femme d’affaires et fille de l’ancien président angolais José Eduardo dos Santos.

La sulfureuse diamantaire est accusée de détournement de fonds publics de son pays pour des profits personnels.

Les mesures consistent à un gel de ses avoirs assorti d'une interdiction de voyager au Royaume-Uni pour Dos Santos et également deux de ses proches, son amie et associée Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves Oliveira et son collaborateur Sarju Raikundalia.

Le ministère britannique des Affaires Étrangères indique avoir voulu « cibler à la fois les auteurs d’actes graves de corruption et leurs complices, en particulier là où des richesses illicites sont cachées au Royaume-Uni », afin de faire du pays « un environnement plus hostile aux acteurs corrompus ».

Isabel Dos Santos, dont le père Jose Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 38 ans jusqu'en 2017, est la première femme milliardaire d'Afrique. Elle nie toutes les accusations de corruption dont elle fait l'objet en Angola et ailleurs depuis des années - affirmant être la cible d'une vendetta politique de longue date.