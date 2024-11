Centrafrique : un journaliste lance l'alerte sur la désinformation russe

Lorsque Ephrem Yalike-Ngonzo a été approché pour la première fois en 2019 par un Russe qui lui a suggéré d’aider à promouvoir les activités de l’armée centrafricaine et des forces russes dans le pays, le journaliste a cru qu’il faisait ce qu’il fallait.

Mais il s’est vite rendu compte qu’il avait été recruté par les forces Wagner soutenues par le Kremlin pour diffuser de la propagande russe dans le pays, le joyau des opérations de Moscou sur le continent africain.

Malgré les menaces et les intimidations, Ephrem Yalike-Ngonzo a fui et est arrivé en Europe il y a plusieurs mois avec l’aide de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique. Jeudi, il est devenu la première personne à raconter de l’intérieur l’histoire de la machine de désinformation russe en République centrafricaine.

"Il est important pour moi de partager cette histoire afin que justice soit rendue", a-t-il déclaré à l’Associated Press dans une interview. "Pour dénoncer le non-respect des droits de l’homme et exposer le système de désinformation qui peut être reproduit dans d’autres pays."

Ephrem Yalike-Ngonzo a déclaré que pendant trois ans, il avait été chargé d’écrire des articles louant les activités des forces russes, de l’armée et du gouvernement militaire de la République centrafricaine et de les placer dans les médias locaux. On lui a également demandé d’organiser des manifestations anti-occidentales et de faire taire les voix critiques à l’égard du gouvernement.

Il a commencé à se poser des questions lorsqu’on lui a demandé d’écrire un article contenant de fausses informations sur la situation dans le pays dans le but de faire taire la dissidence. "J’ai réalisé que c’était contre ma conscience", a-t-il déclaré à l’AP. "Ce n’était pas du journalisme… Ils me poussaient : tu devrais faire ceci, tu devrais écrire sur cela."

La Russie est devenue ces dernières années le partenaire de sécurité de choix d’un nombre croissant de pays africains, supplantant des alliés traditionnels comme la France et les États-Unis.

La République centrafricaine est en conflit depuis 2013, lorsque des rebelles à majorité musulmane ont pris le pouvoir et ont forcé le président de l’époque, François Bozizé, à quitter ses fonctions. C’est l’un des premiers pays dans lesquels les mercenaires Wagner soutenus par le Kremlin ont établi leurs opérations avec la promesse de combattre les groupes rebelles et de ramener la paix.

Mais au lieu de stabiliser le pays, les forces de Wagner ont été accusées de violations flagrantes des droits humains et de défendre le régime militaire brutal de Faustin-Archange Touadéra, au pouvoir depuis mars 2016. Moscou a également mis en place une stratégie de désinformation à multiples facettes en Afrique, ont indiqué des diplomates occidentaux, dans le but de promouvoir une image positive du Kremlin, tout en répandant un sentiment anti-occidental et en déstabilisant les institutions démocratiques.

Selon le Centre africain d’études stratégiques, la Russie reste le principal pourvoyeur de désinformation en Afrique et est responsable de près de 40% de toutes les campagnes de désinformation sur le continent.

Ephrem Yalike-Ngonzo a déclaré avoir été approché par un ressortissant russe qui s’est présenté comme "Micha", et qui lui a proposé 200 000 francs CFA, soit environ 320 dollars par mois, soit deux fois et demie plus que son salaire de rédacteur en chef de Potentiel, un média local.

"Je pensais contribuer à ramener la paix dans le pays", a-t-il déclaré. "Je l’ai fait pour des raisons patriotiques". Une enquête de deux ans menée par Forbidden Stories, un consortium de journalistes d’investigation et de partenaires, dont le journal français Le Monde, qui a été le premier à révéler l’histoire de Yalike-Ngonzo, a identifié "Micha" comme étant Mikhail Mikhailovitch Prudnikov, un agent russe ayant des liens directs avec les réseaux d’Evgueni Prigozhin.

À mesure que son salaire augmentait, il a quitté son emploi chez Potentiel et a été promu au poste de responsable des relations de Wagner avec les médias locaux.

Les mercenaires de Wagner sont connus pour leur bilan en matière de droits humains. Il y a deux ans au Mali, le groupe et l’armée du pays ont été accusés d’avoir exécuté environ 300 hommes – certains soupçonnés d’être des extrémistes islamistes, mais la plupart étaient des civils – dans ce que Human Rights Watch a qualifié de la pire atrocité signalée dans le conflit armé qui dure depuis dix ans dans le pays.

Et en République centrafricaine, les mercenaires forment l’armée aux tactiques de torture, notamment comment couper les mains, arracher les ongles, jeter de l’essence et brûler Selon l’organisation de défense des droits de l’homme The Sentry, il a également été chargé de dissimuler les exactions commises par les forces de Wagner dans son pays. À ce moment-là, il voulait déjà partir, a-t-il déclaré, mais il craignait ses employeurs, qui l’ont menacé après la publication d’un article critique à l’égard de Wagner dans les médias locaux. "Ils m’ont accusé d’avoir écrit cet article", a-t-il déclaré. "Il y avait beaucoup de menaces cachées. Ils étaient proches du régime militaire. J’avais peur pour ma vie".

Lorsque le journaliste a tenté de fuir avec sa famille en prenant un avion pour la France, il a été arrêté à l’aéroport par les forces de sécurité qui les ont empêchés de monter à bord de l’avion. Un policier l’a averti que "ce sont les Russes qui s’occuperont de vous", se souvient-il. Il a été emmené pour être interrogé, mais il a ensuite été relâché et on lui a dit de revenir le lendemain.

Ephrem Yalike-Ngonzo s’est ensuite caché et a traversé la frontière vers le Congo, d’où il est arrivé en Europe. Alors que d’autres journalistes en République centrafricaine continuent de travailler pour les Russes. Selon Yalike-Ngonzo, la propagande russe n’a pas réussi à convaincre la population. "Les gens n’ont pas une vision positive des Russes », a-t-il dit. « Mais tout le monde a peur de le dire."