Le Kenya de plus en plus touché par les affres de l'héroïne

L'héroïne détruit des vies au Kenya. Autrefois, cette drogue qui ne faisait que transiter par ce pays d'Afrique de l'Est en direction de l'Europe et de l'Amérique, est aujourd'hui répandue à la vente sur tout le territoire national - alimentant une dépendance locale.

Les consommateurs sont pourtant conscients des risques encourus.

Un groupe de cinq hommes est accroupi dans un bâtiment en ruine sur l'île de Lamu, au large des côtes du Kenya.

Quelques sachets d'héroïne préparée à la hâte puis la poudre est vidée dans du papier à rouler avec ce qui s'apparente à du tabac.

L'un d'eux s'allume et tire une grande bouffée de cette puissante concoction avant de la passer aux autres, dont Mohamed Tai, pour qu'ils la fument.

« C'est une très mauvaise dépendance », explique Tai.

« Elle vous met en transe et vous ne vous comprenez plus. Le temps passe et vous êtes juste là. Vous ne pensez pas », ajoute-t-il.

Tai fait partie des toxicomanes de plus en plus nombreux sur la côte kényane, victimes d'un trafic illicite qui passe par cette partie du monde.

« Nous avons ce que nous appelons la route du sud, qui est la route la plus longue depuis les champs de production d'héroïne en Afghanistan », explique Boniface Wilunda, responsable de la gestion des programmes aux Nations unies contre la drogue et le crime (UNDOC).

« Les trafiquants trafiquent l'héroïne depuis l'Afghanistan, en passant par la côte est jusqu'à l'océan Indien, en descendant jusqu'en Afrique australe, puis en passant par la côte ouest de l'Afrique pour essayer d'atteindre les marchés des Amériques et de l'Europe », ajoute-t-il.

Selon lui, le Kenya était autrefois considéré comme une région de transit plutôt que comme une destination pour les drogues, mais les choses ont changé.

« Nous constatons qu'il reste des restes de ces drogues et que les gens commencent à les consommer, et avec le temps, nous voyons qu'un marché en pleine évolution s'est créé », explique M. Wilunda.

Les données sont rares, mais selon les chiffres les plus récents de l'ONUDC, datant de 2019, on estime qu'il y a environ 27 000 consommateurs d'héroïne parmi la population kényane.

Aziza Shee Mubarak, responsable clinique à l'hôpital King Fahd de Lamu, explique que la région côtière est durement touchée par la toxicomanie.

Pour faire face à ce problème, les cliniques proposent désormais de la méthadone pour aider les toxicomanes à se désintoxiquer.

« C'est un très grand défi pour nous et nous avons essayé plusieurs moyens de traiter... ou de combattre la consommation de drogues, c'est pourquoi nous avons commencé à avoir une clinique de méthadone », dit-elle.

Bui Kitaa, qui consomme de la méthadone depuis quatre ans, revient sur son combat contre la dépendance, qui l'a éloigné de ses amis et de sa famille.

« La dépendance m'a fait beaucoup de mal. Je n'avais pas d'amis ; mes frères à la maison, et même les étrangers sur la route ne pouvaient pas me faire confiance. Personne ne voulait m'engager. Mais depuis que j'ai commencé à prendre de la méthadone il y a quatre ans, cela m'a beaucoup aidé », dit-il.

Selon l'ONUDC, sur la base des chiffres de 2013, 22 tonnes d'héroïne transitent chaque année par la côte est-africaine, dont environ 2,5 tonnes, d'une valeur d'environ 160 millions de dollars, sont destinées au marché local kenyan.

Le prix d'un joint étant d'environ 200 shillings kenyans (2 dollars), la consommation d'héroïne devrait augmenter.