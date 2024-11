Les Gabonais votent pour une nouvelle Constitution

Samedi, les électeurs gabonais se sont rassemblés devant les bureaux de vote de Libreville, la capitale, pour participer à un référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution.

Ce scrutin intervient plus d'un an après le renversement par l'armée du président de longue date, marquant un tournant pour ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole. Près d'un million de citoyens sont appelés à se prononcer sur le projet de constitution, qui propose des réformes profondes visant à limiter les régimes dynastiques et à encadrer les transferts de pouvoir. Pour être adopté, le texte doit obtenir plus de 50 % des suffrages exprimés.

Après avoir voté, Koundji Loik a exprimé son espoir de voir le projet de constitution approuvé : j'aimerais que le oui l'emporte pour que le changement tant attendu dans notre nation puisse enfin avoir lieu , a-t-il déclaré.

Le projet de constitution prévoit un mandat présidentiel de sept ans, renouvelable une seule fois, remplaçant la charte actuelle qui permet des mandats de cinq ans renouvelables indéfiniment sans Premier ministre mais avec un vice-président nommé par le Chef de l'Etat, et un pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale

Parmi les autres réformes majeures, le texte interdit aux membres de la famille d’un président en fonction de lui succéder et supprime le poste de Premier ministre.

Les 2835 bureaux de vote doivent en principe fermer leur portes à 18 heures samedi (heure locale ), mais aucun délai légal n’est fixé pour l’annonce des résultats.

Coup d'Etat

En 2023, des soldats ont renversé le président , Ali Bongo Ondimba, et l'ont assigné à résidence, l'accusant d'une gouvernance irresponsable et de détournements de fonds massifs qui risquaient de conduire le pays au chaos. Une semaine plus tard, la junte a libéré l'ex-président pour des raisons humanitaires, l'autorisant à se rendre à l'étranger pour y suivre un traitement médical.

Les soldats ont proclamé leur chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président d'un comité de transition chargé de diriger le pays. Le chef de la transition est un cousin de M. Bongo.

Ali Bongo a effectué deux mandats depuis son arrivée au pouvoir en 2009 après la mort de son père, qui a dirigé le pays pendant 41 ans. Son règne a été marqué par un mécontentement généralisé. Une tentative de coup d'État en 2019 a échoué.

Manne pétrolière

Le Gabon est membre de l'OPEP, mais sa richesse pétrolière est concentrée entre les mains d'une élite restreinte. Selon la Banque mondiale, près de 40 % des Gabonais âgés de 15 à 24 ans étaient sans emploi en 2020, illustrant ainsi l'inégalité sociale et économique qui caractérise le pays.

Ses recettes d'exportation de pétrole s'élevaient à 6 milliards de dollars en 2022, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.