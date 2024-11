Le Royaume-Uni pour une représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité

Après une visite au Nigeria, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, est arrivé mardi en Afrique du Sud pour rencontrer son homologue, Ronald Lamola.

Cette visite marque le premier déplacement d’un ministre travailliste en Afrique en 14 ans. Un nouvel accord de développement bilatéral est en discussion, alors que le Royaume-Uni affiche clairement ses ambitions en Afrique.

Le Royaume-Uni soutient depuis longtemps l'idée que l'Afrique mérite une représentation au Conseil de sécurité des Nations unies, et je souhaite mieux comprendre si la récente position est soutenue par d'autres membres du Conseil de sécurité, en particulier la Russie et la Chine a expliqué David Lammy.

Ce plan vise à renforcer la coopération entre Pretoria et Londres dans des domaines stratégiques tels que l’économie, l'énergie verte, et la sécurité. Le Royaume-Uni chercher à élargir son influence sur le continent, en misant sur des partenariats économiques et des initiatives de développement en consolidant ses propres intérêts géopolitiques. Dans cette opération séduction, le ministre britannique participera à une conférence au Cap, en présence du Prince William.