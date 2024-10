Guinée : l'opposition mise "sous observation" et 53 partis dissous

Les autorités guinéennes ont dissous des dizaines de partis politiques et placé deux partis majeurs de l'opposition sous observation lundi en fin de journée, alors que le gouvernement de transition n'a pas encore annoncé de date pour les élections.

Ce pays d'Afrique de l'Ouest est dirigé par un régime militaire depuis que des soldats ont chassé le président Alpha Condé en 2021. Le bloc régional d'Afrique de l'Ouest, connu sous le nom de CEDEAO, a fait pression pour un retour à un régime civil et des élections sont prévues pour 2025.

La dissolution massive de 53 partis politiques et la surveillance obligatoire de 54 autres pendant trois mois sont sans précédent en Guinée, qui a tenu ses premières élections démocratiques en 2010 après des décennies de régime autoritaire. Le ministère de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a annoncé ces mesures sur la base d'une évaluation de tous les partis politiques entamée en juin. Cette évaluation avait pour but de "nettoyer l'échiquier politique", selon le ministère.

Les 67 partis qui seront sous observation pendant trois mois peuvent fonctionner normalement mais doivent résoudre les irrégularités relevées dans le rapport. Parmi ces partis figurent le Rassemblement du peuple guinéen, parti de l'ancien président Alpha Condé, et un autre grand parti d'opposition, l'Union des forces démocratiques de Guinée.

Les autorités ont déclaré que les partis placés sous observation n'avaient pas tenu leur congrès dans les délais impartis et n'avaient pas fourni de relevés bancaires, entre autres.

La Guinée fait partie d'un nombre croissant de pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où les militaires ont pris le pouvoir et retardé le retour à un régime civil. Au début de l'année, la junte militaire du Burkina Faso a prolongé de cinq ans son mandat de transition.

Le colonel Mamadi Doumbouya, qui dirige la Guinée, a renversé le président il y a trois ans, affirmant qu'il empêchait le pays de sombrer dans le chaos et reprochant au gouvernement précédent de ne pas avoir tenu ses promesses.

Toutefois, depuis son arrivée au pouvoir, certains lui reprochent de ne pas être meilleur que son prédécesseur. En février, le chef militaire a dissous le gouvernement sans explication, déclarant qu'un nouveau gouvernement serait nommé.

Mamadi Doumbouya a rejeté les tentatives de l'Occident et d'autres pays développés d'intervenir dans les défis politiques de l'Afrique, déclarant que les Africains sont "épuisés par les catégorisations avec lesquelles tout le monde veut nous enfermer".