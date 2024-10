Mpox : un nouveau variant découvert en Allemagne

Le centre allemand de contrôle des maladies a déclaré mardi qu'une nouvelle variante plus infectieuse du virus mpox avait été détectée en Allemagne pour la première fois.

L'Institut Robert Koch a indiqué que la personne avait été infectée à l'étranger, mais n'a pas donné d'autres détails, notamment sur le lieu de traitement du cas. L'institut a déclaré qu'il "surveillait la situation de très près et qu'il adaptait ses recommandations si nécessaire".

Le premier cas de variante du virus mpox en dehors du continent africain a été confirmé en Suède à la mi-août. Un cas a également été signalé en Thaïlande. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la propagation croissante du virus mpox en Afrique constituait une urgence sanitaire mondiale.

Jusqu'à présent, la grande majorité des cas ont été signalés en République démocratique du Congo (RDC). Les épidémies de variole touchent actuellement 18 des 55 pays d'Afrique et les autorités de ces pays ont signalé un millier de décès la semaine dernière. Le nombre total de cas suspects en Afrique depuis le début de l'année s'élève désormais à 42 438, dont 8 113 confirmés comme étant des cas de variole, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.

La variole se transmet principalement par contact étroit avec des personnes infectées, y compris par voie sexuelle. La variole, également connue sous le nom de monkeypox, appartient à la même famille de virus que la variole, mais elle provoque des symptômes moins graves comme de la fièvre, des frissons et des courbatures. Les personnes atteintes de cas plus graves peuvent présenter des lésions sur le visage, les mains, la poitrine et les organes génitaux.

Au début de l'année, des scientifiques ont signalé l'émergence d'une nouvelle forme de variole dans une ville minière congolaise, qui peut provoquer des symptômes moins graves mais se propage plus facilement.