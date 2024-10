Mali : la pièce de théâtre "Reine" brise le silence sur le viol

“This is Culture” vous emmène à la rencontre d’Olivia Ouédraogo, auteure et actrice, à l’origine de la pièce “Reine” qui dénonce les viols et autres violences sexuelles subies par les femmes en Afrique.

Au Mali, la violence basée sur le genre est répandue et peu dénoncée. Une enquête menée en 2018 par l'Institut national de la statistique du Mali a révélé que 45 % des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des violences physiques ou sexuelles au cours de leur vie. Le rapport indique que 68 % d'entre elles n'ont jamais parlé de ces violences à qui que ce soit.

Un véritable fléau que veut dénoncer Olivia Ouédraogo. Avec sa pièce “Reine”, l’actrice et scénariste veut aussi briser la loi du silence. “J’ai écrit cette pièce parce que j’ai constaté que de nombreuses victimes acceptaient cette situation. C'est une situation que je refuse, elles n’ont pas le droit d’accepter cela”, s’exclame-t-elle.

Passionnée de théâtre depuis l’enfance, Olivia a commencé cette activité à l'âge de 11 ans, dans son pays d’origine, le Burkina Faso. Depuis, elle utilise son art pour éveiller les consciences et dénoncer des faits de société. Devant son public, l’artiste n’hésite pas à utiliser des images fortes pour éveiller les consciences.

La pièce a été présentée pour la première fois au centre culturel Art Sept de Bamako. “Nous avons voulu accueillir cette pièce parce que c’est un problème qui touche tout le monde. L'un de nos grands problèmes aujourd'hui est le silence qui entoure le viol. Tous ces viols et incestes, que ce soit en Europe, en Afrique, en Occident - partout, même aux États-Unis. Cela provoque des scandales, mais nous n'en parlons pas souvent. Donc, à un moment donné, il faut que nous soyons capables de confronter le public à ces côtés sombres de nous-mêmes”, affirme Adama Traoré, acteur et responsable du centre culturel.

Après le succès de la première représentation au Mali, “Reine” sera présenté prochainement au Burkina Faso, pays d'origine de son auteure.