Haïti : la situation sécuritaire et humanitaire inquiète l'ONU

L’envoyée de l’ONU en Haïti a présenté mardi devant les membres du Conseil de sécurité un sombre tableau de la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays des Caraïbes.

Malgré le début du déploiement de la Mission multinationale d’appui à la sécurité dirigée par le Kenya, les défis sont énormes. La situation en Haïti s'est malheureusement détériorée de manière alarmante. On compte plus de 700.000 personnes déplacées à l’intérieur du pays, ce qui représente une augmentation de 22% au cours des trois derniers mois. Le processus politique, malgré les avancées initiales dont j’ai fait état en juillet, est désormais confronté à des défis considérables, transformant l’espoir en profonde inquiétude a déploré María Isabel Salvador, Représentante spéciale du Secrétaire général pour Haïti et Cheffe du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti.

Composée de 430 policiers, la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS) en Haïti a vu son mandat prolongé jusqu'au 2 octobre 2025. Une éventuelle conversion de cette mission en une opération de maintien de la paix sous l’égide des Nations Unies est envisagée, comme le souhaitent l'Équateur et les États-Unis. Le Kenya, qui dirige actuellement la mission, soutient cette expansion.

La MMAS, présente en Haïti depuis trois mois, est la deuxième force internationale à intervenir en Haïti après la mission des Nations Unies, autorisée en juillet 2004. Cette force doit lutter aux côtés de la Police nationale d’Haïti contre les gangs armés, qui ont poussé plus d’un demi-million de personnes à fuir leurs maisons.