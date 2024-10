Burkina Faso : l'art s'exprime sur du granit, au symposium de Laongo

Laongo, un village situé à 35 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, accueille cette année le 14e symposium international de sculpture sur granit.

Dix-sept sculpteurs provenant de neuf pays d'Afrique et d'Europe se sont rassemblés pour cet événement unique, qui met en lumière la créativité et la diversité artistique.

Parmi les participants, l'artiste malienne Indépendance Dougnon, qui participe pour la première fois, s'emploie à créer une œuvre symbolisant l'amour et la coexistence. Utilisant un marteau-piqueur et une meule, elle déclare : « Mon œuvre parle du vivre-ensemble, représenté à travers deux personnages de sexes opposés qui sont intimement liés. Il est essentiel de semer l’amour partout. C’est une belle expérience pour moi de pouvoir rencontrer d’autres artistes et échanger. »

Karim Tapsoba, sculpteur burkinabè et vétéran de trois éditions du symposium, choisit de représenter la communication à travers les traditions ancestrales. Il explique : « Dans la tradition de communication de bouche à oreille, les histoires se transmettent de génération en génération. À l'ère de la modernité et des nouvelles technologies, ces antennes symbolisent l'évolution et l'élargissement des modes de communication. »

Le site de Laongo s’est transformé en un véritable musée à ciel ouvert. Parfait Zongo, un visiteur, exprime son enthousiasme : « Ces sculptures invitent à une réflexion sur le passé, le présent et même le futur. C'est une initiative formidable, car elle permet aux gens de découvrir et d'apprécier ces œuvres. »

Pour les organisateurs, l’objectif premier était de rassembler les artistes afin qu'ils laissent leur empreinte sur les roches de Laongo. Cette initiative a également contribué à faire de Laongo une destination touristique incontournable au Burkina Faso. Siriky Ki, l’initiateur du symposium, déclare : « Venir dans la brousse, rencontrer les affleurements granitiques et y laisser notre empreinte pour les générations futures, c’était pour moi une mission. Aujourd’hui, Laongo est devenu une destination touristique qui attire des visiteurs tout au long de l’année. »

Depuis 1988, plus d'une soixantaine d'artistes ont exprimé leur créativité sur le granit de Laongo. En attendant la clôture du symposium, plus de 2000 œuvres sont exposées, offrant un spectacle unique à des milliers de visiteurs.

Le symposium international de sculpture sur granit a été lancé le 5 octobre 2024 et se poursuivra jusqu'à la fin du mois.