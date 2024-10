RDC : le poids accablant de la guerre sur la santé mentale

Des années de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ont engendré une grave crise de santé mentale.

Les organisations humanitaires affirment que le nombre de personnes cherchant à se faire soigner a grimpé en flèche à mesure que les combats s'intensifiaient.

Le nombre de personnes faisant état de pensées suicidaires est passé d'environ cinq par mois au début de l'année à plus de 120, selon l'organisation.

« C'était le matin. J'ai pris ce foulard et je l'ai arrangé comme ça pour pouvoir l'utiliser pour me suicider. Je voulais le mettre là, mais j'ai pensé à mes enfants. Si un jour je me suicide, mes enfants seront là sans moi. Pendant que je pensais à cela, quelqu'un a frappé à ma porte. Il m'a salué et m'a demandé ce que j’étais en train de faire. Je lui ai expliqué, et après qu'il m'a demandé de ne pas le faire, j'ai arrêté.», a déclaré Nelly Shukuru, réfugiée déplacée à l'intérieur du pays.

Certaines des personnes les plus touchées luttent pour survivre dans des sites de déplacement exigus et violents qui ne sont pas propices à la guérison.

Selon l'organisation humanitaire Action contre la faim, le nombre de personnes ayant bénéficié d'un soutien psychosocial dans les camps situés autour de la ville principale de Goma a augmenté de plus de 200 % entre janvier et juin par rapport à la même période de l'année dernière, passant de 6 600 à plus de 20 000.

« Compte tenu de la situation que nous vivons aujourd'hui, il y a la guerre, d'autres choses, vraiment, il y a eu une augmentation des besoins. Parce que d'ici à là, il y a la guerre, il y a d'autres problèmes. Les chiffres augmentent chaque jour parce que la communauté traverse beaucoup de difficultés. », a indiqué Innocent Ntamuheza, psychologue, Action contre la faim.

La violence s'est intensifiée avec la réapparition du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda.

Les combats ont déplacé des millions de personnes et plus de 600 000 d'entre elles sont hébergées dans des camps près de Goma.