Le Grand Musée égyptien ouvre partiellement à Gizeh

Le Grand Musée Égyptien a partiellement ouvert ses portes ce mercredi.

Situé à proximité des célèbres pyramides de Gizeh, ce méga projet, dont le coût s'élève à environ un milliard de dollars, accueille à titre d'essai 4 000 visiteurs. Ces derniers pourront explorer ce site emblématique jusqu'à son ouverture officielle, dont la date reste encore à déterminer. Les expositions, sont réparties dans 12 salles avec différents thèmes.

Nous parlons de l'ouverture expérimentale des galeries principales, qui couvrent une superficie de plus de 18 800 mètres carrés. Ces galeries sont réparties en 12 salles, chacune est consacrée à des thèmes majeurs tels que la société, la religion, les croyances des anciens Égyptiens et le royalisme, a souligné Al-Tayeb Abbas, assistant du ministre des antiquités.

Selon les autorités égyptiennes, plus de 100 000 artefacts des trésors anciens de l'Egypte seront exposés dans ce qui deviendra le plus grand musée archéologique du monde. En construction depuis plus de dix ans, l'ouverture au grand public a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Toutes les salles à concept ouvert sont organisées par dynastie et selon un ordre chronologique, chacune exposant au moins 15 000 objets.

Le musée abrite des éléments distinctifs et uniques introuvables dans aucun autre musée au monde, tels que la conception de l'obélisque suspendu, le Grand Escalier, d'impressionnantes expositions d'objets lourds, le musée des bateaux de Khufu, ainsi que les trésors du Pharaon d'Or, Toutankhamon, a expliqué Eissa Zidan, Directeur général de la restauration préliminaire et du transfert des antiquités au Grand Musée égyptien.

Depuis la fin de l'année 2022, certaines sections du musée sont déjà accessibles pour des visites restreintes, dans le but de tester l'expérience des visiteurs et la préparation opérationnelle. D'autres sections, dont la collection des trésors du roi Toutânkhamon, seront ouvertes ultérieurement.

Jusqu'à présent, c'est une expérience incroyable. Il y a tellement d'histoire, et tant de choses que nous ignorons, surtout lorsque l'on vient de l'autre bout du monde. C'est formidable de tout découvrir ici et d'apprendre directement des habitants du pays, Jorge Licano, touriste du Costa Rica

Le Grand Escalier, qui s'élève sur six étages et offre une vue imprenable sur les pyramides, ainsi que la zone commerciale, sont déjà accessibles au public. Ces espaces présentent divers monuments et artefacts, notamment des sarcophages et des statues.