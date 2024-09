France : les créations de la maison Maxhosa Africa présentes à la Fashion Week de Paris

À l’occasion de la Fashion Week à Paris, la maison de mode Maxhosa Africa a tenu un défilé le 27 septembre, dans une église dans la capitale française.

La collection intitulée MAXHONAISSANCE RENAISSANCE est la deuxième collection présentée à Paris par la maison Maxhosa Africa. Elle vise à redéfinir la perception de la mode et du luxe africains.

Pour créer des pièces uniques aux styles contemporains, le styliste de la marque, Laduma Ngxokolo imagine des vêtements pouvant être portées par de grandes stars.

« Je pense à des personnalités publiques comme Michelle Obama, Oprah Winfrey, Alicia Keys, Jay-Z, Beyonce et, bien sûr, à d'importants chefs d'État qui veulent sortir en Asie le week-end, mais je me considère avant tout comme une personne à part entière. Mon meilleur client, c'est moi-même, car je connais mes défis et mes besoins, et j'essaie également d'être plus polyvalent dans mes créations de vêtements pour que les gens puissent y voir ma personnalité avant de leur vendre mes productions », explique le designer africain.

Avec la nouvelle collection MAXHONAISSANCE RENAISSANCE, le styliste a puisé son inspiration dans le mouvement artistique de la Renaissance. Le maquillage s’inspire notamment des couleurs vibrantes et opulentes des bijoux portées par les femmes de cette époque.

Les différentes coiffures reflètent l’opulence et la vivacité à travers des couronnes de bijoux et de fleurs. Créée en 2010, la maison MaXhosa Africa est toujours restée fidèle à son engagement de créer des collections uniques avec les techniques traditionnelles de la culture Xhosa, une grande ethnie de l’Afrique du Sud.

Depuis sa création, la marque produit des pièces enracinées dans les traditions du perlage et le symbolisme des couleurs de la garde-robe de la communauté Xhosa.