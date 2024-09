Egypte : les revenus du canal de suez en baisse de 60% selon Al-Sissi

C'est un véritable coup dur pour l'Égypte. Le nombre de navires traversant le canal de Suez a chuté de 50 %, impactant les revenus provenant de cette route commerciale.

L'Égypte subit les conséquences d'un conflit entre Israël et le Hamas. Les rebelles Houthis du Yémen intensifient leurs attaques contre les navires qu'ils considèrent comme liés à l'État hébreu.

Cette situation met en lumière les ramifications géopolitiques du conflit, affectant non seulement la sécurité régionale mais aussi l'économie égyptienne.

Les développements actuels sont extrêmement préoccupants et pourraient entraîner une escalade du conflit dans la région, mettant en péril la stabilité. Nous avons déjà enregistré une perte de 50 à 60 % des revenus du canal de Suez, et au cours des 7 à 8 derniers mois, cela s'est traduit par une perte de plus de 6 milliards de dollars. Cette situation soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'impact économique sur la région et les implications pour la sécurité à long terme, a expliqué le président Abdel Fatah Al-Sissi.

Le canal de Suez avait rapporté à l'état égyptien, plus de 8 milliards de dollars pour l'année fiscale 2022-2023. La région et le monde traversent une période particulièrement difficile. En Égypte, nous avons veillé à adopter une politique équilibrée face à cette instabilité préoccupante. Nous avons averti que si cette situation perdure, elle pourrait avoir de graves conséquences non seulement pour notre région, mais aussi à l'échelle mondiale. Il est essentiel de trouver des solutions durables pour prévenir une escalade des tensions et assurer la stabilité à long terme a-t-il ajouté.

Depuis le début des tensions, de nombreux armateurs choisissent d'éviter la mer Rouge et le canal de Suez, par où transitent habituellement 12 à 15 % du trafic mondial. Ils déroutent désormais leurs navires vers le cap de Bonne-Espérance, au large de l'Afrique du Sud, ce qui entraîne une augmentation significative des volumes transportés sur cette alternative.