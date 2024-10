Le président des Emirats en Égypte dans un contexte tendu au Moyen-Orient

Si le président des Émirats-arabes-unis, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, est arrivé en Égypte pour une visite de travail, les discussions seront principalement axées sur la montée des tensions au Moyen-Orient.

Avec une délégation comprenant le secrétaire général du Conseil suprême de sécurité nationale des Émirats arabes unis, le conseiller présidentiel pour la recherche stratégique et les technologies avancées, ainsi que les ministres de l'Industrie et des technologies avancées, de l'investissement et des affaires de défense, le président émirati a atterri à l’aéroport international du Caire. Il a été accueilli par son hôte, le président Abdel Fattah al-Sissi.

Durant cette visite de travail, les deux présidents échangeront sur la montée des tensions dans le Moyen-Orient qui font craindre une guerre régionale. Si une ombre planait sur la région depuis l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël, puis les bombardements sur la bande de Gaza, ces derniers jours, le conflit semble prendre une autre dimension.

La disparition d’Hassan Nasralah, l’incursion terrestre de l’armée israélienne dans le sud du Liban, sans oublier la centaine de missiles lancés par l’Iran vers Israël, on tfait basculer le conflit dans une autre dimension.

L’Égypte, qui se positionne comme médiateur depuis le début de ce conflit, a dit redouter une guerre régionale totale au Moyen-Orient. Pour le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, l’escalade des violences entre le Hezbollah et Israël a affaibli les efforts diplomatiques acquis depuis plusieurs mois en vue d’une trêve dans la bande de Gaza.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi et le président des Émirats arabes unis, Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, ont aussi assisté, ce jeudi 3 octobre, à la remise des diplômes de la promotion 2024 de l'Académie militaire égyptienne.