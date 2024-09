Tunisie : les corps de 13 migrants africains retrouvés pres de Mahdia

Les corps de 13 migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été retrouvés échoués sur la côte méditerranéenne de la Tunisie cette semaine, alors que les autorités s'efforcent d'endiguer les traversées non autorisées d'Afrique du Nord vers l'Europe.

Les garde-côtes tunisiens ont déclaré que les corps avaient été retrouvés mercredi près de Mahdia, une ville côtière tunisienne située à environ 142 km de l'île italienne de Lampedusa, qui est plus proche de l'Afrique du Nord que de l'Italie continentale.

La Tunisie, ainsi que la Libye voisine, sont depuis longtemps les principaux points de départ vers l'Europe, et des milliers de migrants atteignent Lampedusa chaque année à bord d'embarcations délabrées, y compris de nombreux migrants dont le voyage est facilité par des passeurs.

Selon le porte-parole du tribunal local, Ferid Ben Jha, les corps étaient tous ceux d'hommes originaires d'Afrique subsaharienne et une enquête est en cours pour déterminer leur provenance.

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes originaires d'un pays aussi lointain que le Bangladesh tentent la dangereuse traversée de la mer Méditerranée pour atteindre les côtes espagnoles, italiennes, maltaises et grecques. Beaucoup fuient la pauvreté, la guerre, le changement climatique ou la persécution.

Au début du mois de septembre, cinq corps ont été retrouvés près de Monastir, en Tunisie, dont ceux d'une femme et d'un enfant.

Récemment, la Tunisie a redoublé d'efforts pour patrouiller ses eaux territoriales avec l'aide et le financement de l'Europe, ce qui a permis de réduire le nombre de traversées et de décès de migrants.

La Garde nationale tunisienne a déclaré en juin que de janvier à mai, les autorités ont récupéré les corps de 462 migrants et intercepté plus de 30 000 migrants au large des côtes tunisiennes, alors qu'au cours de la même période l'année dernière, 714 corps avaient été récupérés et près de 22 000 migrants avaient été interceptés.

Environ 10 000 migrants sont arrivés en Italie par bateau depuis la Tunisie au cours du premier semestre de cette année, soit moins d'un tiers du total des arrivées au cours de la même période en 2023, selon les autorités italiennes.

"La diminution en Méditerranée centrale est largement due aux mesures préventives prises par les autorités tunisiennes, libyennes et turques", a déclaré FRONTEX, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, dans un communiqué publié au début du mois.

La tendance est la même pour la plupart des itinéraires vers les pays de l'Union européenne, où l'immigration clandestine a considérablement diminué cette année. Toutefois, le renforcement de la sécurité frontalière et maritime en Méditerranée s'est accompagné d'un pic des arrivées de migrants aux îles Canaries, un archipel espagnol proche de la côte atlantique de l'Afrique qui est de plus en plus utilisé comme tremplin alternatif vers l'Europe continentale.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés estime qu'au moins 1 000 personnes meurent ou disparaissent chaque année en mer. Une organisation non gouvernementale, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, déclare avoir recensé plus de 1 300 morts ou disparus au large de la Tunisie en 2023.

Alors que le nombre de migrants qui atteignent l'Europe diminue, le nombre de ceux qui sont bloqués en transit le long de la côte tunisienne a augmenté. Des milliers de personnes espérant monter à bord d'un bateau pour l'Europe vivent dans des campements à la périphérie des villes tunisiennes, où les tensions sont montées en flèche entre les migrants d'Afrique subsaharienne, les Tunisiens et les forces de sécurité.