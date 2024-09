Égypte : proches et activistes demandent la libération d'Alaa Abdel-Fattah

Les groupes de défense des droits et la famille du militant égyptien Alaa Abdel-Fattah ont appelé jeudi les autorités à le libérer à la fin de sa peine de cinq ans la semaine prochaine.

Alaa Abdel-Fattah, un dissident qui ne mâche pas ses mots, s'est fait connaître lors des soulèvements pro-démocratiques de 2011 qui ont balayé le Moyen-Orient et, en Égypte, ont renversé le président de longue date Hosni Moubarak. Ce militant de 42 ans a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux et sa détention est devenue un symbole du retour de l'Égypte à un régime autocratique sous la présidence d'Abdel Fattah el-Sissi.

Il a été condamné pour la première fois en 2014 après avoir été reconnu coupable d'avoir participé à une manifestation non autorisée et d'avoir prétendument agressé un policier. Il a été libéré en 2019 après avoir purgé une peine de cinq ans, mais a été arrêté à nouveau plus tard dans l'année, dans le cadre de la répression qui a suivi de rares manifestations antigouvernementales.

Fin 2021, Alaa Abdel-Fattah a été condamné à cinq ans de prison après avoir été reconnu coupable de diffusion de fausses nouvelles.

Mais sa libération à l'issue de cette peine n'est pas garantie, car il doit encore répondre d'autres chefs d'accusation en Égypte, notamment d'utilisation abusive des médias sociaux et d'adhésion à un groupe terroriste, en référence aux Frères musulmans, un groupe islamiste interdit que les autorités ont déclaré organisation terroriste en 2013.

Plus de 59 groupes de défense des droits égyptiens et internationaux ont signé l'appel, exprimant leur inquiétude quant au fait qu'Alaa Abdel-Fattah, qui a obtenu un passeport britannique en 2022, pourrait ne pas être libéré avant plusieurs années.

Dans la déclaration, les groupes "ont exprimé leur profonde inquiétude en apprenant, par l'intermédiaire de son avocat, que les autorités égyptiennes ne prévoient pas de libérer Alaa avant janvier 2027". Le communiqué ne précise pas comment l'avocat a obtenu cette information.

Les autorités égyptiennes ont prévenu que le fait de ne pas libérer qu'Alaa Abdel-Fattah dimanche constituerait une violation du code pénal du pays, qui déduit de la peine totale le temps passé en détention avant le procès.

Un responsable des médias du gouvernement égyptien n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'avocat de M. Abdel-Fattah n'a pas non plus pu être joint pour obtenir des précisions.

Alaa Abdel-Fattah et sa famille font campagne pour sa libération depuis des années. En 2022, il a intensifié sa grève de la faim en prison et a cessé toute consommation de calories et d'eau pour coïncider avec le début de la conférence des Nations unies sur le climat, connue sous le nom de COP27, dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge.

Les inquiétudes concernant son état de santé se sont intensifiées car sa famille n'a pas été autorisée à le voir. Elle a intensifié sa campagne pour attirer l'attention sur son cas et celui d'autres prisonniers politiques en Égypte. Il a mis fin à sa grève au bout de quelques jours, après s'être effondré et avoir perdu connaissance, comme il l'a expliqué plus tard dans une lettre adressée à sa famille.

La grève de la faim a attiré l'attention sur la forte répression de la parole et de l'activité politique en Égypte. Depuis 2013, le gouvernement d'el-Sissi a réprimé les dissidents et les critiques, en emprisonnant des milliers de personnes, en interdisant pratiquement les manifestations et en surveillant les médias sociaux. Human Rights Watch a estimé en 2019 que pas moins de 60 000 prisonniers politiques étaient incarcérés dans les prisons égyptiennes.

Lors d'une conférence de presse tenue à Londres jeudi, les sœurs d'Alaa Abdel-Fattah, Sanaa et Mona, ont appelé les autorités britanniques à faire pression pour obtenir la libération de leur frère.

Chaque jour qu'Abdel-Fattah passera derrière les barreaux après le 29 septembre est une "grave atrocité qui s'ajoute à tout ce qu'il a dû endurer", a déclaré Mona Seif, selon un communiqué publié par la famille.