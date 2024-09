Sommet du G20 : la faim touche 1/10 de la population mondiale

En marge de l'Assemblée générale, les ministres des affaires étrangères du G20 se sont réunis au siège des Nations unies, rassemblant les plus grandes économies du monde dans le cadre d'un événement ouvert aux 193 États membres de l'ONU.

La réunion a eu lieu aujourd'hui (25 septembre) dans la salle du Conseil économique et social (ECOSOC) et s'est concentrée sur la réforme de la gouvernance mondiale, la faim, la pauvreté et le développement durable.

Dans son allocution, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a déclaré : « Il est honteux que dans notre monde d'abondance, environ une personne sur dix soit régulièrement privée de nourriture pendant une journée entière ou plus - ce que l'on appelle l'insécurité alimentaire sévère ». Il s'est félicité de l'attention portée par le Brésil à la faim dans le monde durant sa présidence du G20 et a appelé tous les pays du G20 - et tous les États membres de l'ONU - à « redoubler d'efforts pour mettre fin à cet affront à notre humanité commune ».

M. Guterres a également souligné la nécessité d'une action décisive en matière de changement climatique. Il a déclaré que « d'ici à 2030, la production et la consommation mondiales de tous les combustibles fossiles doivent diminuer d'au moins 30 % et la capacité mondiale en matière d'énergies renouvelables doit tripler. Pour ce faire, les pays de l'OCDE doivent éliminer progressivement le charbon d'ici à 2030 et décarboniser totalement leurs systèmes de production d'électricité d'ici à 2035 ».

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré que « la réforme de l'architecture financière mondiale en particulier doit être la marée montante qui soulève les fortunes des plus nécessiteux et des plus vulnérables dans le monde. L'aggravation des inégalités et le sous-développement chronique sont le prix à payer si nous n'agissons pas maintenant ».

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a souligné l'importance de la réunion qui se tient à l'ONU : « pour la première fois dans l'histoire, les pays du G20 sont réunis au siège de l'ONU dans le cadre d'un événement ouvert à tous les membres de l'organisation. Cette décision n'est pas anodine. Elle est cohérente avec notre conviction profonde que les Nations unies sont et doivent rester le cœur du système multilatéral ».

Notant les disparités économiques, Lula da Silva a ajouté : « en 2022, la différence entre les montants payés par les pays en développement aux créanciers étrangers et ceux qu'ils ont reçus était de 49 milliards de dollars. Il y a plus d'argent qui sort de ces pays qu'il n'y en a qui y entre. L'imposition des super-riches est le moyen de lutter contre les inégalités et de réorienter les ressources vers les priorités de développement et l'action climatique. »

Lors de la réunion, les membres du G20 ont formellement adopté un « Appel à l'action pour une réforme de la gouvernance mondiale » - une réforme visant à renforcer le système multilatéral et à réformer et moderniser les principales organisations internationales.