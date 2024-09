ONU : le Brésil appelle à "vraiment combattre le changement climatique"

Le président brésilien Lula a ouvert l'Assemblée générale de l'ONU mardi en exhortant le monde à faire davantage pour lutter contre le changement climatique.

Evoquant la menace climatique, le chef d’état a déploré le sens des priorités de certains dirigeants constatant le montant des dépenses engendrés par certains conflits armés qui se poursuivent en dépit du droit international.

« Ces ressources (investies dans les guerres) auraient pu être utilisées pour lutter contre la faim et s'attaquer au changement climatique, et ce que nous voyons, c'est une augmentation des capacités de guerre, l'utilisation de la force sans respecter le droit international devient la norme. Nous assistons à deux conflits simultanés qui risquent de se transformer en une confrontation généralisée.», a déclaré Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil.

38 000 incendies ont été recensés le mois dernier en Amazonie brésilienne, soit le nombre le plus élevé pour un mois d'août depuis 2010, selon les données de l'institut spatial du pays.

La fumée étouffe les habitants de nombreuses villes, dont la métropole Sao Paulo, située à des milliers de kilomètres.

« Les ouragans dans les Caraïbes, les typhons en Asie, la sécheresse et les inondations en Afrique et les pluies torrentielles en Europe laissent dans leur sillage une traînée de mort et de destruction. Dans le sud du Brésil, nous avons connu la plus grande inondation depuis 1941, l'Amazonie connaît la pire sécheresse depuis 45 ans, les feux de forêt se sont propagés dans tout le pays et ont déjà dévoré 5 millions d'hectares au cours du seul mois d'août. », a expliqué Luiz Inácio Lula da Silva, Président du Brésil (2024 sera l'année la plus chaude de l'histoire moderne).

Selon le président Lula, les incendies déclarés en Amazonie brésilienne étaient le fait de criminels et a proposé des sanctions plus sévères pour les auteurs d'atteintes à l'environnement.

Il s’agit de la 79ème session de l’assemblée générale des Nations Unies. Les 193 états membres de l’ONU ont notamment voté dimanche pour l’adoption d’un texte destiné notamment à réformer les institutions internationales.