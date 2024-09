USA : la sécurité renforcée avant l'Assemblée générale de l'ONU

En prélude à la très prochaine assemblé général des Nations, la sécurité a été renforcée au niveau du siège de l'institution à Manhattan, au Etats-Unis. Cette année, elle se déroule en pleine élection présidentielle américaine au contexte déjà bien particulier. Alors un dispositif impressionant.

Dans le « centre de réflexion », un mur d'écrans illumine la pièce en montrant des dizaines de caméras de sécurité parmi les 1 400 du complexe, des alarmes de porte et des alertes d'urgence. Les ordinateurs tournent à plein régime et mettent à jour les images des personnes qui passent leur badge aux portes de sécurité du vaste complexe.

Assurer la sécurité de l'Assemblée générale est une tâche ardue la plupart du temps, mais cette année, elle se déroule en pleine élection présidentielle américaine, ce qui nécessite la protection des services secrets pour de nombreux candidats, en plus du président actuel, Joe Biden.

Les dignitaires se rencontrent pour la première fois depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre 2023, événement qui a déclenché une longue offensive israélienne à Gaza, faisant des dizaines de milliers de morts. Le conflit a suscité le soutien et la critique des deux parties et a donné lieu à des manifestations sur les campus universitaires et dans les rues des villes aux États-Unis et dans d'autres pays.

La réunion annuelle rassemble des centaines de diplomates du monde entier à New York pour le débat général au sein de l'ONU et des dizaines de réunions dans la ville.