L'ONU alerte sur les progrès inégaux de la transformation numérique

Les experts de l'ONU ont souligné les progrès inégaux de la transformation numérique dans le monde, exhortant à accélérer les efforts pour combler la fracture numérique, en particulier dans les régions en développement.

Navid Hanif, Secrétaire général adjoint de l'ONU pour le développement économique, a souligné que si les progrès des gouvernements en terme de transformation numérique se sont accélérés après la pandémie, des disparités persistent entre les régions.

« Le développement de l'administration numérique a connu une tendance significative à la hausse. C'est une bonne nouvelle, et ce, dans le monde entier, toutes les régions tirant parti de la technologie pour renforcer les services publics et améliorer l'engagement des citoyens. Cette évolution s'est accélérée au cours de la reprise après la pandémie. Si toutes les régions ont progressé dans divers domaines, le rythme de développement a été inégal et les disparités régionales en matière de développement numérique persistent. Il reste encore 1,37 milliard de personnes du mauvais côté de la fracture numérique, qui n'y ont pas accès » a expliqué Navid Hanif , le mardi 17 septembre au siège de l'ONU à New York.

Dix-huit pays sont classés dans la catégorie de gouvernement numérique la plus élevée, le Danemark étant en tête au niveau mondial.

Lors de la séance de l'ONU, une mise en lumière a également été faite sur les progrès de la réglementation dans les technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle (IA).

Le chef du service du gouvernement numérique du département des affaires économiques et sociales des Nations unies, M. Aquaro a souligné que 90 pays disposent d'une forme ou d'une autre de législation en matière d'IA, même si des lacunes subsistent.