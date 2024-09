USA : pas de remise en liberté sous caution pour P. Diddy

Placé en détention provisoire pour trafic sexuel, le rappeur américain Sean Combs alias P. Diddy ne pourra finalement pas être libéré sous caution.

Le juge Andrew Carter estime que la proposition du chanteur qui prévoyait une caution de 50 millions de dollars, une surveillance par GPS et une limitation stricte du nombre de visiteurs était « insuffisant » pour garantir la sécurité de la communauté et l'intégrité de l'affaire.

Dans sa décision, le juge a déclaré qu’aucune condition ne réduisait le risque de subornation ou d’obstruction des témoins et des victimes.

L'avocat du chanteur et producteur, Marc Agnifilo, a promis de continuer de réclamer une libération sous caution et la tenue d'un procès pénal «le plus vite possible».

« Le combat continue. Nous n'abandonnons pas. J'ai dit à M. Combs que j'essaierai de faire en sorte que son affaire soit jugée le plus rapidement possible. Je vais essayer de raccourcir le temps qu'il passe dans l'unité de logement spécial du centre de détention métropolitain. Les conditions de logement y sont très, très difficiles, voire inhumaines », a déclaré l'avocat du rappeur.

Arrêté lundi soir à Manhattan, P. Diddy est accusé d'avoir dirigé une entreprise criminelle s'appuyant sur la drogue et la violence pour forcer les femmes à «satisfaire ses désirs sexuels», selon les procureurs.

Le chanteur de 54 ans est visé depuis plusieurs mois par de multiples plaintes pour agressions sexuelles.