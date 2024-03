USA : l'avocat de P. Diddy crie à la "chasse aux sorcières"

L’avocat de Sean Combs, alias P.Diddy, a déclaré mardi que les perquisitions de ses propriétés par les autorités fédérales dans le cadre d’une enquête de trafic sexuel étaient « un usage excéssif flagrant de force armée ».

Aaron Dyer, qui défend le musicien soupçonné de multiples viols, a déclaré que son client est "innocent" et il promet de continuer de se battre jusqu'à blanchir son nom.

Des agents fédéraux ont perquisitionné les luxueuses villas du rappeur à Los Angeles et Miami, armes au poing sous l'égide du département de la Sécurité intérieure.

C'est une opération qui intervient au moment où P. Diddy est visé par plusieurs accusations de viols, dans des plaintes qui le décrivent comme un prédateur sexuel violent capable de droguer ses victimes.

En novembre dernier, son ex-compagne, la chanteuse de R&B Cassie, avait été la première à déposer plainte au civil pour viol et violences physiques contre le rappeur. Une affaire close "à l'amiable" deux jours plus tard, grâce à un accord dont les détails restent inconnus.

En février, un producteur de musique a intenté une poursuite alléguant que Combs l’avait forcé à solliciter des prostituées et l’avait poussé à avoir des relations sexuelles avec elles.

Une autre des accusatrices de Combs était une femme qui accuse le producteur de rap de l'avoir violée il y a deux décennies quand elle avait 17 ans.

Combs et ses avocats ont nié toutes les allégations des poursuites.

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne se manifestent publiquement comme Cassie l’a fait.

Il n’est pas clair si la perquisition est liée à l’une des allégations soulevées dans les poursuites.

Combs est l’un des producteurs et dirigeants de hip-hop les plus influents des trois dernières décennies. Anciennement connu sous le nom de Puff Daddy, il a construit l’un des plus grands empires du hip-hop, traçant la voie avec plusieurs entités attachées à son célèbre nom. Il est le fondateur de Bad Boy Records et un triple gagnant de Grammy qui a travaillé avec un grand nombre d’artistes de premier plan, y compris Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans et 112.