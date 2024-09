Mali : un avion du PAM endommagé lors de l'attaque du GSIM à Bamako

Un avion utilisé par le Programme alimentaire mondial dans le cadre de son action humanitaire a été endommagé lors d'une attaque islamiste dans la capitale du Mali, selon la compagnie d'aviation sud-africaine propriétaire de l'appareil.

La compagnie National Airways Corp. a déclaré mercredi en fin de journée que l'avion avait subi une attaque terroriste mardi alors qu'il se trouvait au sol à Bamako, au Mali. Elle a précisé que tous les membres de l'équipage et du personnel étaient sains et saufs et qu'ils se trouvaient dans un lieu sûr éloigné.

Djaounsede Madjiangar, porte-parole du Programme alimentaire mondial, a déclaré que l'avion était utilisé pour "transporter des travailleurs humanitaires et fournir une aide humanitaire d'urgence dans les zones reculées du Mali".

Il a ajouté : "Il est vrai que ce n'est pas le seul avion que nous utilisons au Mali, mais cela réduit notre capacité de réponse humanitaire pour donner aux civils, étant donné que nous avons plusieurs points de destination."

Mardi, des militants islamistes ont attaqué un camp d'entraînement militaire et l'aéroport de Bamako. Les troupes maliennes ont maîtrisé les militants à la suite d'une fusillade qui a tué quelques soldats, selon les autorités. Un groupe lié à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque.

Au moins 15 suspects ont été arrêtés, a déclaré à l'Associated Press un responsable de la sécurité qui se trouvait à l'intérieur du camp d'entraînement au moment de l'attaque. Il s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux journalistes.

La National Airways Corporation a déclaré qu'il était "tragique" que ses "actifs soient endommagés et détruits dans un autre pays africain alors qu'ils effectuaient un travail humanitaire pour soutenir les citoyens du Mali, sous les auspices, l'approbation, les marques et le drapeau du Programme alimentaire mondial (PAM)".

"La capitale du Mali n'a pas été touchée, et les affaires et la vie continuent comme avant, sans qu'aucune autre agitation n'ait été constatée", a ajouté le communiqué.

Le groupe militant GSIM, lié à Al-Qaïda, a revendiqué les attaques sur son site Internet Azallaq. Des vidéos publiées par le GSIM montrent des combattants en train de mettre le feu à un avion. Le groupe a affirmé avoir infligé "d'importantes pertes humaines et matérielles".

Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. À la suite de coups d'État militaires dans ces trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers des unités de mercenaires russes pour assurer la sécurité.

Les autorités maliennes ont nié la présence de Wagner au Mali.

Depuis son arrivée au pouvoir, le colonel Assimi Goita s'est efforcé d'empêcher les attaques djihadistes. Les attaques dans le centre et le nord du Mali se multiplient. En juillet, une cinquantaine de mercenaires russes qui se trouvaient dans un convoi ont été tués dans une embuscade tendue par Al-Qaïda.

Les attaques dans la capitale Bamako sont toutefois rares.