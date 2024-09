Ghana : l'opposition exige un audit des listes électorales

Au Ghana, le parti d’opposition le Congrès démocratique national (NDC) est descendu dans la rue aux côtés de groupes de la société civile pour exiger un audit judiciaire des listes électorales.

Le NDC affirme que près de 300 000 anomalies ont été découvertes, notamment des transferts illégaux de noms d'électeurs ainsi que des modifications de registre et des noms d’électeurs supprimés à leur insu.

"Cet audit indépendant, nous disons que le Programme de Développement des Nations Unies doit le faciliter. Est-ce trop difficile ? C'est difficile parce que la Commission européenne a quelque chose à cacher.", a déclaré Omane Boamah, directeur des élections du Congrès démocratique nationl (NDC).

Le président national du NDC, Johnson Asiedu Nketia, a rallié la foule, soulignant la nécessité d'une action urgente et d'un audit approfondi du processus électoral pour éviter un recul démocratique : "Si vous avez la prétention d'être pacifiste et que vous cautionnez les mauvaises actions, vous êtes en fait celui qui couve les conflits dans ce pays. C'est pourquoi nous sommes prêts à lutter contre tout élément susceptible de perturber notre démocratie.", a ajouté le président du NDC.

La manifestation « Enough is Enough » s'est déroulée dans les 16 régions, soulignant le mécontentement général face au refus de la Commission électorale de répondre aux préoccupations concernant les irrégularités, notamment la suppression et le déplacement illégaux de noms d'électeurs.

"Au siège de la Commission électorale, le vice-président Samuel Tetteh a accepté la pétition, promettant d'examiner les préoccupations et de fournir une réponse officielle.", a expliqué le Professeur Smart Sarpong, analyste politique à l'Université de Kumasi.

Un reportage de Peter Adattor, correspondant Africanews à Accra.